31 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Quer emprego? SJC tem 34 vagas para a área comercial

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
SJC busca profissionais para trabalhar na área comercial
SJC busca profissionais para trabalhar na área comercial

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos está com 34 vagas de emprego na área de vendas e comercial. As oportunidades são para funções como assistente de vendas, vendedor interno, vendedor pracista, promotor de vendas, atendente de balcão e atendente de lojas e mercados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas de emprego na área comercial

A função de assistente de vendas concentra o maior número de oportunidades. Ao todo, são 15 vagas para quem tem ensino médio completo, sem necessidade de experiência na área. Os profissionais deverão atuar no atendimento e na fidelização de clientes, na organização e reposição de produtos, no apoio ao caixa e na participação em campanhas e ações promocionais.

Também estão disponíveis 10 vagas para atendente de lojas e mercados, com atividades relacionadas ao atendimento direto aos clientes, demonstração de produtos e apoio nas vendas.

Há ainda três vagas para promotor de vendas, três para vendedor interno, duas para vendedor pracista e uma para atendente de balcão.

As vagas de vendedor interno são para atuação no comércio de materiais de construção. Já os vendedores pracistas deverão realizar atividades como prospecção e visita a clientes, apresentação de propostas, negociação de preços e condições de pagamento e acompanhamento de metas.

Como se candidatar

As vagas podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura.

Para concorrer, é necessário comparecer ao PAT, na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro, de segunda a sexta-feira, até as 16h ou até a última senha.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários