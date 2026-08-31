O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos está com 34 vagas de emprego na área de vendas e comercial. As oportunidades são para funções como assistente de vendas, vendedor interno, vendedor pracista, promotor de vendas, atendente de balcão e atendente de lojas e mercados.

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Vagas de emprego na área comercial

A função de assistente de vendas concentra o maior número de oportunidades. Ao todo, são 15 vagas para quem tem ensino médio completo, sem necessidade de experiência na área. Os profissionais deverão atuar no atendimento e na fidelização de clientes, na organização e reposição de produtos, no apoio ao caixa e na participação em campanhas e ações promocionais.