Depois de um fim de semana de calor, uma frente fria avança pelo estado de São Paulo a partir desta terça-feira (1º), derruba as temperaturas no Vale do Paraíba e aumenta as condições para chuva ao longo da semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Temperaturas caem a partir de quarta

Durante esta segunda-feira, ainda ocorrem temperaturas mais altas. Algumas localidades terão o céu coberto de nuvens, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva.