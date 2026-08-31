Depois de um fim de semana de calor, uma frente fria avança pelo estado de São Paulo a partir desta terça-feira (1º), derruba as temperaturas no Vale do Paraíba e aumenta as condições para chuva ao longo da semana.
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Temperaturas caem a partir de quarta
Durante esta segunda-feira, ainda ocorrem temperaturas mais altas. Algumas localidades terão o céu coberto de nuvens, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva.
Para terça-feira, a expectativa é de que ocorram chuvas e rajadas de vento. A queda mais significativa nas temperaturas deve ocorrer a partir de quarta-feira (2), quando o ar frio passa a atuar sobre a região. No Vale do Paraíba, as mínimas podem ficar próximas dos 13 °C em algumas áreas.
Na quinta-feira (3), o tempo deve começar a apresentar algumas aberturas de sol, mas as temperaturas permanecem mais amenas durante a manhã, com possibilidade de elevação ao longo do dia.
A mudança marca a chegada de uma massa de ar mais fria no início de setembro, após os últimos dias de agosto com temperaturas elevadas no Vale do Paraíba.