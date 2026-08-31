Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir a sobrinha com um pedaço de madeira. A ocorrência foi registrada no domingo (30), por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Vila Crispim, em Cruzeiro.

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A equipe foi acionada para atender à ocorrência e localizou o autor, que foi conduzido ao plantão policial. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.