31 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Tio agride sobrinha com pedaço de madeira e é preso no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir a sobrinha com um pedaço de madeira. A ocorrência foi registrada no domingo (30), por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Vila Crispim, em Cruzeiro.

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A equipe foi acionada para atender à ocorrência e localizou o autor, que foi conduzido ao plantão policial. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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