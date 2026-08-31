Um homem foi preso por tentativa de homicídio e lesão corporal no bairro Vila Industrial, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (30), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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No local, a equipe encontrou o suspeito em estado alterado, portando uma barra de ferro e ameaçando moradores. Ele foi contido para que a barra pudesse ser retirada de sua posse.