Uma decisão de tirar o fôlego do torcedor joseense no ginásio do Teatrão. Na noite deste domingo (30), o Viapol Vôlei São José conquistou a primeira edição da Copa São José de Voleibol ao derrotar o Itambé Minas por 3 sets a 2, com parciais de 27/25, 25/20, 22/25, 23/25 e 15/13.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o resultado no duelo épico, a equipe comandada pelo técnico Flávio Tavares fechou a competição invicta e na liderança isolada, somando oito pontos na tabela. O Montes Claros garantiu o vice-campeonato com seis pontos, seguido pelo Itambé Minas, em terceiro com quatro, e pelo Saneago Goiás, que terminou em quarto lugar sem pontuar.

O Jogo