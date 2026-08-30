Uma decisão de tirar o fôlego do torcedor joseense no ginásio do Teatrão. Na noite deste domingo (30), o Viapol Vôlei São José conquistou a primeira edição da Copa São José de Voleibol ao derrotar o Itambé Minas por 3 sets a 2, com parciais de 27/25, 25/20, 22/25, 23/25 e 15/13.
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Com o resultado no duelo épico, a equipe comandada pelo técnico Flávio Tavares fechou a competição invicta e na liderança isolada, somando oito pontos na tabela. O Montes Claros garantiu o vice-campeonato com seis pontos, seguido pelo Itambé Minas, em terceiro com quatro, e pelo Saneago Goiás, que terminou em quarto lugar sem pontuar.
O Jogo
O São José iniciou a partida decisiva com Davy Moraes, Johan, Gabriel Pessoa, Matheus Pedrosa, Matheus Celestino, Gustavo Orlando e o líbero Rogerinho.
Empurrados pela torcida, os donos da casa começaram em ritmo forte no primeiro set. Com boa atuação do oposto Davy e ace de Celestino, o time abriu vantagem logo no início. O Minas reagiu e buscou o empate na reta final, levando a parcial para além dos 25 pontos. Contudo, a calma joseense prevaleceu: com uma jogada de segunda do levantador Gustavo Orlando, a equipe fechou em 27 a 25.
No segundo set, os Gigantes do Vale mantiveram a agressividade na defesa e no ataque. Apesar de uma breve virada do time mineiro no meio do período, Davy Moraes chamou a responsabilidade no bloqueio e no ataque para recolocar São José na frente e fechar a parcial em 25 a 20.
A reação do Minas veio nos sets seguintes. Na terceira parcial, a equipe visitante chegou a abrir 15 a 10. São José reagiu com seis pontos consecutivos, mas o Minas retomou o controle nos momentos decisivos para fechar em 25 a 22. O equilíbrio se manteve no quarto set: após disputa ponto a ponto, os mineiros levaram a melhor por 25 a 23, empatando o confronto em 2 sets a 2.
Virada e festa no tie-break
O set desempate começou tenso para os torcedores no Teatrão. O Itambé Minas aproveitou os erros da equipe da casa e construiu uma vantagem confortável de 9 a 4.
Foi quando brilhou a força coletiva do São José. Em uma reação impressionante, o time emendou uma sequência espetacular de oito pontos seguidos, incendiando o ginásio e virando o placar para 13 a 10. Com a torcida em pé, o São José administrou a vantagem nos últimos pontos e selou a vitória em 15 a 13.
Foco no Paulista
Sem muito tempo para comemorar, o Vôlei São José já vira a chave para a sequência da temporada. O próximo desafio do time será no sábado, dia 5 de setembro, às 19h, quando enfrenta o Sesi Bauru na Farma Conde Arena, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Os ingressos para o duelo já estão disponíveis para venda antecipada pela internet.