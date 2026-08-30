A presença e a queda de balões mobilizaram a Defesa Civil em diferentes cidades do Vale do Paraíba neste domingo (30). Em São Luiz do Paraitinga, dois balões de pequeno porte caíram no bairro São Sebastião.
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Em Ubatuba, outro artefato foi encontrado em uma área de mata próxima à Praia da Caçandoca. Em Cachoeira Paulista, cerca de seis balões foram avistados no céu em direção ao Vale Histórico.
Em São Luiz do Paraitinga, os dois balões caíram já sem chamas. Segundo a Defesa Civil, não houve registro de pessoas feridas ou de imóveis atingidos pela queda dos artefatos.
Em Ubatuba, o balão caiu por volta das 10h20 em uma área de mata fechada, nas proximidades da Praia da Caçandoca. O artefato também não apresentava chamas no momento da ocorrência e não houve registro de incêndio no local.
Por causa das características do terreno e do difícil acesso, a retirada do balão não foi possível. A área permanece sob monitoramento da Defesa Civil municipal.
Balões são avistados em Cachoeira
Em Cachoeira Paulista, aproximadamente seis balões foram vistos durante o domingo. De acordo com as informações divulgadas pela Defesa Civil, os artefatos teriam vindo de Caçapava e seguiam em direção ao Vale Histórico.
Até o momento, não havia registro de queda ou de ocorrência relacionada aos balões na cidade.
São José dos Campos
A Defesa Civil de São José dos Campos monitorou pelo menos oito balões sobrevoando o espaço aéreo da cidade na manhã deste domingo (30). O acompanhamento foi realizado pelos operadores do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
Durante o monitoramento, dois balões caíram na região leste do município, nos bairros Pousada do Vale e Santa Hermínia. Segundo a Prefeitura, não houve registro de vítimas nem de propagação de fogo em áreas de vegetação nas duas ocorrências.
Após as quedas, equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade foram acionadas para realizar a remoção dos destroços deixados pelos artefatos.
Risco de incêndios
Além das ocorrências com balões, a Defesa Civil reforçou o alerta para o risco de incêndios em áreas de vegetação devido às condições de calor e baixa umidade.
No interior paulista, Botucatu registrou um incêndio que atingiu cerca de 2 mil metros quadrados de vegetação rasteira. Em Ipuã, as chamas alcançaram aproximadamente 600 metros quadrados de uma Área de Preservação Permanente (APP). Não houve vítimas ou edificações atingidas nos dois casos.
A orientação é para que a população não faça queimadas para limpar terrenos ou eliminar lixo e evite jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação, principalmente às margens de rodovias. Em períodos de tempo seco, pequenas fontes de fogo podem provocar incêndios de grandes proporções.
Soltar balões é crime
A Defesa Civil também reforçou que soltar balões é crime e pode colocar em risco moradores, áreas de preservação, imóveis, redes de energia e a segurança da navegação aérea.
Como os artefatos podem percorrer longas distâncias, a queda em regiões de mata durante períodos de baixa umidade pode provocar incêndios de rápida propagação.
Em caso de incêndio ou outra situação de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.
Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP de interesse para o número 40199.