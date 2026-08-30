A presença e a queda de balões mobilizaram a Defesa Civil em diferentes cidades do Vale do Paraíba neste domingo (30). Em São Luiz do Paraitinga, dois balões de pequeno porte caíram no bairro São Sebastião.

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Em Ubatuba, outro artefato foi encontrado em uma área de mata próxima à Praia da Caçandoca. Em Cachoeira Paulista, cerca de seis balões foram avistados no céu em direção ao Vale Histórico.