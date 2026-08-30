Um acidente envolvendo bicicletas deixou quatro pessoas feridas na tarde desse sábado (29), na Rodovia do Livro, em Caçapava. Entre as vítimas está uma jovem de 18 anos, que sofreu ferimentos graves e precisou ser intubada após ser levada ao Pronto-Socorro Municipal.
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O socorro aconteceu de forma rápida porque equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estavam na rodovia atendendo outra ocorrência. Os agentes trabalhavam na retirada de uma árvore que havia bloqueado a pista quando foram informados por populares sobre quatro pessoas feridas após quedas de bicicleta na região da serra.
Com a liberação da via, dois bombeiros seguiram imediatamente em uma viatura da Defesa Civil até o ponto indicado.
Jovem sofreu ferimentos graves
A vítima de 18 anos foi encontrada próxima ao meio-fio, sem resposta aos estímulos, com sangramento na face e em outras partes do corpo. A avaliação inicial apontou nível de consciência bastante reduzido, com Glasgow 7, além de suspeita de traumatismo cranioencefálico.
A Escala de Coma de Glasgow é utilizada pelas equipes de emergência para avaliar o nível de consciência de uma pessoa após um trauma. Quanto menor a pontuação, maior é o comprometimento neurológico identificado no atendimento inicial.
Os socorristas adotaram o protocolo para atendimento de trauma e colocaram a jovem na Base Móvel da Defesa Civil. Ela foi encaminhada em caráter de emergência ao Pronto-Socorro Municipal de Caçapava.
Durante o deslocamento, o Centro de Operações Integradas comunicou a unidade de saúde sobre o estado da paciente, permitindo que a equipe de trauma se preparasse para recebê-la.
Segundo as informações repassadas pelas equipes de atendimento, a jovem precisou ser intubada após dar entrada no hospital. Ela permanece na UTI, passou pelo centro cirúrgico e deve ser submetida a uma nova cirurgia nas próximas horas.
Outros feridos
Uma segunda mulher também ficou ferida. Ela foi auxiliada inicialmente por pessoas que estavam no local e, segundo as informações disponíveis, estava consciente e orientada quando recebeu atendimento.
Dois homens completaram o grupo de quatro vítimas. Ambos apresentavam escoriações consideradas leves pelas equipes de resgate.
Um deles foi levado na mesma viatura da Defesa Civil que transportou a jovem de 18 anos. O outro seguiu em um carro particular, junto com a segunda mulher.
Até o momento, não foram divulgados os nomes, as idades ou novas informações sobre o estado de saúde das três vítimas que tiveram ferimentos menos graves.
Causa do acidente é desconhecida
A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. As informações disponíveis não indicam se houve colisão entre bicicletas, problema na pista, falha mecânica, queda provocada por outro fator ou qualquer tipo de envolvimento de veículo.
Também não foi informado se as quatro vítimas faziam parte do mesmo grupo de ciclistas ou se as quedas ocorreram exatamente no mesmo ponto e momento.
As equipes receberam inicialmente a informação de que havia quatro pessoas feridas após quedas de bicicleta na região da serra. Por isso, qualquer conclusão sobre a causa do acidente ainda seria prematura.
Ocorrência foi separada da queda de árvores
O acidente com os ciclistas não teve relação, segundo as informações disponíveis, com a ocorrência provocada pelos ventos fortes que atingiram a região.
No sábado, árvores e galhos caíram em diferentes pontos da Rodovia do Livro, em Caçapava, causando bloqueios na pista. Cinco agentes da Defesa Civil participaram dos trabalhos para liberar a estrada.
Apesar de as equipes estarem justamente atendendo uma dessas ocorrências quando foram avisadas sobre os ciclistas, não há indicação de que árvores, galhos ou os ventos tenham provocado as quedas das bicicletas.