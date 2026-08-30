Um acidente envolvendo bicicletas deixou quatro pessoas feridas na tarde desse sábado (29), na Rodovia do Livro, em Caçapava. Entre as vítimas está uma jovem de 18 anos, que sofreu ferimentos graves e precisou ser intubada após ser levada ao Pronto-Socorro Municipal.

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O socorro aconteceu de forma rápida porque equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estavam na rodovia atendendo outra ocorrência. Os agentes trabalhavam na retirada de uma árvore que havia bloqueado a pista quando foram informados por populares sobre quatro pessoas feridas após quedas de bicicleta na região da serra.