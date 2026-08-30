O Jacareí Rugby voltou a fazer história neste sábado (29). Em uma decisão marcada pela força na segunda etapa, os jacarés derrotaram o SPAC por 29 a 6, no Pacaembu, e conquistaram o bicampeonato Paulista de Rúgbi 15 Adulto Masculino.

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A conquista confirma o domínio da equipe na competição estadual. Campeão pela primeira vez em 2025, o Jacareí Rugby repetiu a dose nesta temporada e levantou novamente o troféu após uma campanha perfeita no Paulista, com seis vitórias em seis partidas.

Virada antes do intervalo