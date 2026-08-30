O Jacareí Rugby voltou a fazer história neste sábado (29). Em uma decisão marcada pela força na segunda etapa, os jacarés derrotaram o SPAC por 29 a 6, no Pacaembu, e conquistaram o bicampeonato Paulista de Rúgbi 15 Adulto Masculino.
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A conquista confirma o domínio da equipe na competição estadual. Campeão pela primeira vez em 2025, o Jacareí Rugby repetiu a dose nesta temporada e levantou novamente o troféu após uma campanha perfeita no Paulista, com seis vitórias em seis partidas.
Virada antes do intervalo
A decisão começou com as duas equipes demonstrando o peso de uma final. O gramado sintético do Pacaembu também exigiu adaptação dos jogadores nos primeiros minutos, e o SPAC conseguiu aproveitar uma das oportunidades para sair na frente.
Depois de cometer algumas penalidades, o Jacareí viu o adversário abrir 3 a 0. A reação, porém, não demorou. Ariel Rodrigues marcou o primeiro try dos jacarés na decisão, e Lyan Aquino acertou a conversão para colocar a equipe em vantagem.
O SPAC ainda encontrou espaço para descontar antes do intervalo e levou a partida para o descanso com apenas um ponto de diferença: 7 a 6.
Jacareí domina a segunda etapa
Se o primeiro tempo foi equilibrado, o cenário mudou após o intervalo. O Jacareí Rugby voltou mais agressivo e passou a controlar as ações, pressionando o SPAC desde os primeiros minutos.
A superioridade começou a aparecer no placar. João Lucas Marino e Gabriel Oliveira anotaram tries importantes para aumentar a vantagem e deixar os jacarés cada vez mais próximos do título.
Nicolas Azevedo também deixou sua marca ao converter um penal. Para fechar a festa, Ariel Rodrigues voltou a marcar um try, garantindo o placar final de 29 a 6 e o segundo título paulista consecutivo.
Campanha perfeita e marca histórica
O bicampeonato veio acompanhado de uma sequência impressionante. O Jacareí Rugby venceu os 13 jogos que disputou em 2026, igualando a marca alcançada pelo clube em 2023 como melhor início de temporada de sua história.
A equipe também chegou a 14 partidas consecutivas sem derrota, considerando a final do Campeonato Brasileiro disputada em 2025.
No Paulista, o caminho até o título começou com vitória por 25 a 13 sobre o Rio Branco. Depois, os jacarés passaram pelo Urutu, por 72 a 0, e pelos Leões de Paraisópolis, por 56 a 0.
Na última rodada da primeira fase, o time venceu o próprio SPAC por 23 a 21. Na semifinal, veio o tradicional Clássico Caipira diante do São José, decidido por apenas dois pontos: 7 a 5.
Na final, novamente contra o SPAC, o Jacareí confirmou a superioridade e venceu por 29 a 6.
Nono título no adulto masculino
Com o bicampeonato paulista, o Jacareí Rugby chegou ao nono troféu da história na categoria adulta masculina.
A galeria de conquistas conta ainda com três títulos brasileiros, duas Taças Tupi, uma Copa Caipira e um Paulista B. Nos torneios de Sevens, são outras seis taças: quatro do Campeonato Brasileiro e duas do Paulista.
Brasileiro é o próximo desafio
A comemoração pelo título estadual será curta. O Jacareí Rugby agora volta as atenções para a fase final do Campeonato Brasileiro.
O Hexagonal Final terá SPAC, Farrapos, Poli, São José e Charrua. As equipes se enfrentam em turno único, e os dois melhores colocados avançam para a decisão do título nacional. O primeiro compromisso do Jacareí nessa etapa será novamente contra o SPAC, em 12 de setembro.