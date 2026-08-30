30 de agosto de 2026
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CAPTURA

Homem procurado por ameaça e lesão é preso pela PM em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste domingo (30), um homem que era procurado pela Justiça em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na região sul do município.

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Segundo a PM, policiais do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram deslocados após uma denúncia indicar a presença de um indivíduo procurado pela Justiça. A equipe localizou o suspeito e realizou a abordagem.

Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após a consulta dos dados do homem pela rede de rádio da corporação, os policiais constataram que havia um mandado relacionado aos crimes de ameaça e lesão corporal.

Diante da confirmação de que o homem era procurado, os policiais deram voz de prisão e o encaminharam ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba.

A ocorrência foi apresentada à autoridade de Polícia Judiciária, que tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão. O homem permaneceu detido e à disposição da Justiça.

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