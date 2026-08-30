A Polícia Militar prendeu, na manhã deste domingo (30), um homem que era procurado pela Justiça em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na região sul do município.

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Segundo a PM, policiais do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram deslocados após uma denúncia indicar a presença de um indivíduo procurado pela Justiça. A equipe localizou o suspeito e realizou a abordagem.