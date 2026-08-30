30 de agosto de 2026
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AÇÃO POLICIAL

Adolescente é apreendido com drogas durante ação da PM em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar, neste domingo (30), suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Lázaro, em Ubatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada na rua Jaboticabeira.

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Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia anônima, por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), sobre a comercialização de entorpecentes na região. A informação também apontava que o suspeito estaria ameaçando moradores que pretendiam denunciar a atividade criminosa.

Os policiais foram até o endereço e localizaram um adolescente com características semelhantes às informadas na denúncia. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma bolsa preta e vermelha, da marca Quiksilver, que estava com o jovem.

Drogas apreendidas

Dentro da bolsa, foram apreendidos 37 pinos de cocaína, porções de maconha, três porções de skank e três porções de dry, além de R$ 15 em dinheiro e um celular Samsung azul.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o adolescente admitiu que comercializava as drogas. Os policiais fizeram buscas nas proximidades, mas não encontraram outros materiais ilícitos.

O jovem recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi encaminhado, junto com todo o material apreendido, ao Distrito Policial.

O caso foi apresentado à autoridade policial, que adotou as medidas previstas para o caso. O adolescente permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

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