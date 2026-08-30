Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar, neste domingo (30), suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Lázaro, em Ubatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada na rua Jaboticabeira.
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Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia anônima, por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), sobre a comercialização de entorpecentes na região. A informação também apontava que o suspeito estaria ameaçando moradores que pretendiam denunciar a atividade criminosa.
Os policiais foram até o endereço e localizaram um adolescente com características semelhantes às informadas na denúncia. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma bolsa preta e vermelha, da marca Quiksilver, que estava com o jovem.
Drogas apreendidas
Dentro da bolsa, foram apreendidos 37 pinos de cocaína, porções de maconha, três porções de skank e três porções de dry, além de R$ 15 em dinheiro e um celular Samsung azul.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o adolescente admitiu que comercializava as drogas. Os policiais fizeram buscas nas proximidades, mas não encontraram outros materiais ilícitos.
O jovem recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi encaminhado, junto com todo o material apreendido, ao Distrito Policial.
O caso foi apresentado à autoridade policial, que adotou as medidas previstas para o caso. O adolescente permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.