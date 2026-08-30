Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar, neste domingo (30), suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Lázaro, em Ubatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada na rua Jaboticabeira.

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Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia anônima, por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), sobre a comercialização de entorpecentes na região. A informação também apontava que o suspeito estaria ameaçando moradores que pretendiam denunciar a atividade criminosa.