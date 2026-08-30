30 de agosto de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Região: polícia apura suposto abuso de pai contra filho de 4 anos

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik

A Polícia Militar foi acionada neste domingo (30) para atender uma ocorrência envolvendo uma suspeita de abuso sexual contra uma criança de quatro anos e oito meses, no bairro Estufa 2, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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Segundo o registro da ocorrência, a equipe foi chamada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após uma denúncia relacionada a estupro de vulnerável. No endereço informado, os policiais fizeram contato com a mãe da criança.

De acordo com o relato apresentado à equipe, o menino teria contado à mãe que o próprio pai teria cometido o abuso.

Diante da denúncia, os envolvidos foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil, onde prestaram depoimento. Conforme as informações do registro policial, as partes foram ouvidas e posteriormente liberadas.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades. Por envolver uma criança, detalhes que possam levar à identificação da vítima não foram divulgados.

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