A Polícia Militar foi acionada neste domingo (30) para atender uma ocorrência envolvendo uma suspeita de abuso sexual contra uma criança de quatro anos e oito meses, no bairro Estufa 2, em Ubatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o registro da ocorrência, a equipe foi chamada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após uma denúncia relacionada a estupro de vulnerável. No endereço informado, os policiais fizeram contato com a mãe da criança.