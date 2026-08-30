A Defesa Civil de São José dos Campos monitorou pelo menos oito balões sobrevoando o espaço aéreo da cidade na manhã deste domingo (30). O acompanhamento foi realizado pelos operadores do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante o monitoramento, dois balões caíram na região leste do município, nos bairros Pousada do Vale e Santa Hermínia. Segundo a Prefeitura, não houve registro de vítimas nem de propagação de fogo em áreas de vegetação nas duas ocorrências.
Após as quedas, equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade foram acionadas para realizar a remoção dos destroços deixados pelos artefatos.
Defesa Civil alerta para risco de incêndios
A Defesa Civil reforça que a soltura de balões representa risco de incêndios, principalmente quando os artefatos caem sobre áreas de vegetação, imóveis ou outras estruturas.
A orientação é para que a população não tente recolher os balões por conta própria. Em caso de queda de um artefato ou identificação de qualquer princípio de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou a Polícia Militar/Defesa Civil, pelo 190.