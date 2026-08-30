A Defesa Civil de São José dos Campos monitorou pelo menos oito balões sobrevoando o espaço aéreo da cidade na manhã deste domingo (30). O acompanhamento foi realizado pelos operadores do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

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Durante o monitoramento, dois balões caíram na região leste do município, nos bairros Pousada do Vale e Santa Hermínia. Segundo a Prefeitura, não houve registro de vítimas nem de propagação de fogo em áreas de vegetação nas duas ocorrências.