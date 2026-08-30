Um carro invadiu um bar no bairro Novo Horizonte, em São José dos Campos, neste domingo (30). Informações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle da direção antes de atingir o estabelecimento.
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Testemunhas contaram que um homem estava sentado no local e teria se levantado da mesa instantes antes da entrada do veículo. Segundo relatos, o carro quase atingiu o cliente.
“Quase que o carro bate nele”, disse uma testemunha.
Inicialmente, algumas pessoas relataram que o caso poderia se tratar de um atropelamento no Novo Horizonte. No entanto, até o momento, não há confirmação de que alguma pessoa tenha sido atingida pelo veículo.
Também não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre a necessidade de atendimento médico. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.