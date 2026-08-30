30 de agosto de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Motorista perde o controle e carro invade bar em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro invadiu um bar em São José dos Campos
Carro invadiu um bar em São José dos Campos

Um carro invadiu um bar no bairro Novo Horizonte, em São José dos Campos, neste domingo (30). Informações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle da direção antes de atingir o estabelecimento.

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Testemunhas contaram que um homem estava sentado no local e teria se levantado da mesa instantes antes da entrada do veículo. Segundo relatos, o carro quase atingiu o cliente.

“Quase que o carro bate nele”, disse uma testemunha.

Inicialmente, algumas pessoas relataram que o caso poderia se tratar de um atropelamento no Novo Horizonte. No entanto, até o momento, não há confirmação de que alguma pessoa tenha sido atingida pelo veículo.

Também não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre a necessidade de atendimento médico. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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