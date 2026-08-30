Um carro invadiu um bar no bairro Novo Horizonte, em São José dos Campos, neste domingo (30). Informações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle da direção antes de atingir o estabelecimento.

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Testemunhas contaram que um homem estava sentado no local e teria se levantado da mesa instantes antes da entrada do veículo. Segundo relatos, o carro quase atingiu o cliente.