Com 2.730 vagas criadas de janeiro a julho de 2026, Taubaté foi a cidade que mais gerou empregos no Vale do Paraíba no ano, superando São José dos Campos, que aparece logo atrás, com 2.712 novos postos de trabalho.
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O terceiro melhor resultado foi registrado por Tremembé, que acumulou 1.353 vagas no período. Na sequência aparecem Caçapava (623), Guaratinguetá (588) e Aparecida (481).
Completam o grupo das dez cidades com maior saldo positivo Cruzeiro (451), Lorena (371), Pindamonhangaba (291) e Campos do Jordão (211).
Juntas, essas dez cidades tiveram saldo de 9.811 empregos formais no acumulado do ano.
O resultado equivale a 91,58% do saldo positivo do Vale do Paraíba, de 10.713. Considerando o saldo total, incluindo as nove cidades que perderam vagas, a região fechou os sete primeiros meses com 7.635 empregos gerados.
Cinco cidades tiveram os piores resultados
Na outra ponta do levantamento, cinco municípios concentram os maiores saldos negativos de emprego no período.
Caraguatatuba teve o pior desempenho, com saldo de -1.005 vagas, seguida por Jacareí, com -770, e Ubatuba, com -738.
Também aparecem entre os municípios com maior retração São Sebastião, que fechou o período com saldo de -390 empregos, e Cachoeira Paulista, com -65.
Os números mostram uma diferença significativa entre os municípios do Vale, com os resultados positivos das principais cidades ajudando a compensar as perdas registradas em outros pontos da região.
Saldo regional no ano
O desempenho do Vale do Paraíba também oscilou ao longo dos sete primeiros meses de 2026. Em janeiro, a região registrou saldo negativo de 2.079 empregos.
A recuperação começou em fevereiro, quando foram criadas 3.564 vagas, o melhor resultado mensal do período. Em março, o saldo foi positivo em 1.441 postos, seguido por 936 em abril.
A região voltou a apresentar resultados positivos nos meses seguintes, com 1.382 vagas em maio, 1.271 em junho e 1.120 em julho.
Com isso, o saldo acumulado entre janeiro e julho chegou a 7.635 empregos formais.