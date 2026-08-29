Com 2.730 vagas criadas de janeiro a julho de 2026, Taubaté foi a cidade que mais gerou empregos no Vale do Paraíba no ano, superando São José dos Campos, que aparece logo atrás, com 2.712 novos postos de trabalho.

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O terceiro melhor resultado foi registrado por Tremembé, que acumulou 1.353 vagas no período. Na sequência aparecem Caçapava (623), Guaratinguetá (588) e Aparecida (481).