“Fran, essa roupa pode?” - essa é uma das perguntas que mais escuto quando o assunto é imagem. E confesso: às vezes tenho vontade de responder simplesmente: pode.

Pode porque você é adulta, porque seu corpo é seu, porque roupa não deveria ser uma lista de permissões e proibições. Mas existe uma diferença enorme entre poder vestir e ser a melhor escolha para determinada situação. E é aqui que entra uma palavra que, no universo da moda, às vezes parece tão difícil de compreender: adequação.

Você pode vestir o que quiser, mas isso não significa que qualquer roupa funcione em qualquer contexto - e eu nem estou falando de regras engessadas e sim de leitura de cenário e momento.