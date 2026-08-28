Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (27) suspeito de agredir, ameaçar de morte e manter a companheira em cárcere privado. Durante a ocorrência, a Polícia Militar também apreendeu quatro armas de fogo e diversas munições.

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O caso aconteceu em Nova Mutum, em Mato Grosso, depois que vizinhos ouviram gritos de socorro vindos de dentro de uma residência e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a mulher, de 23 anos, trancada no imóvel e realizaram o resgate.

Vítima diz que estava presa havia dias