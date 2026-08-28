Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (27) suspeito de agredir, ameaçar de morte e manter a companheira em cárcere privado. Durante a ocorrência, a Polícia Militar também apreendeu quatro armas de fogo e diversas munições.
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O caso aconteceu em Nova Mutum, em Mato Grosso, depois que vizinhos ouviram gritos de socorro vindos de dentro de uma residência e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a mulher, de 23 anos, trancada no imóvel e realizaram o resgate.
Vítima diz que estava presa havia dias
Aos policiais, a jovem afirmou que estava sendo mantida em cárcere privado havia vários dias. Segundo o relato, ela também teria sido vítima de episódios de violência física e ameaças de morte.
Ainda de acordo com a vítima, o companheiro teria quebrado o celular dela para impedir que conseguisse pedir ajuda ou entrar em contato com a polícia.
Durante o atendimento da ocorrência, a mulher também informou aos policiais que havia armas de fogo na residência.
Suspeito teria escondido armas na casa da mãe
Após a chegada das equipes policiais, o suspeito teria retirado as armas da residência onde vivia com a companheira e levado o armamento para a casa da própria mãe.
Segundo a Polícia Militar, a mãe do homem teria ajudado a esconder as armas para evitar que fossem encontradas durante a abordagem.
Com as informações fornecidas pela vítima e as diligências realizadas pelos policiais, o suspeito foi localizado em outro endereço. Durante a abordagem, ele teria confessado onde havia escondido o armamento.
Ao todo, foram apreendidas duas espingardas, dois revólveres e diversas munições.
Irmão também foi preso
Durante a ocorrência, o suspeito informou aos policiais que o irmão, de 40 anos, seria o proprietário das munições encontradas.
Diante dos fatos, os dois homens foram detidos em flagrante e encaminhados, juntamente com as armas e as munições apreendidas, para a delegacia da comarca.
O caso foi registrado para investigação e adoção das medidas cabíveis, incluindo suspeitas relacionadas à violência doméstica, cárcere privado, ameaças e posse ilegal de armas de fogo, conforme a apuração policial.
A vítima recebeu atendimento após ser retirada da residência, e a investigação deverá esclarecer a participação de cada um dos envolvidos nos crimes apurados.