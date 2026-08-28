Uma ossada humana encontrada às margens de uma rodovia federal foi identificada como sendo de Amanda Marques Lobato, jovem que desapareceu em março de 2022, aos 18 anos. A confirmação foi divulgada pela Polícia Civil e pela Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso.

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Os restos mortais foram localizados às margens da BR-070, em Barra do Garças, durante uma diligência realizada por investigadores da 2ª Delegacia de Polícia do município. A equipe estava no local para outra ocorrência quando encontrou a ossada.