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TRAGÉDIA

Ossada encontrada na rodovia é de jovem desaparecida em 2022

Por Da Redação | Barra do Garças (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Ossada encontrada na rodovia é de jovem desaparecida em 2022
Ossada encontrada na rodovia é de jovem desaparecida em 2022

Uma ossada humana encontrada às margens de uma rodovia federal foi identificada como sendo de Amanda Marques Lobato, jovem que desapareceu em março de 2022, aos 18 anos. A confirmação foi divulgada pela Polícia Civil e pela Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso.

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Os restos mortais foram localizados às margens da BR-070, em Barra do Garças, durante uma diligência realizada por investigadores da 2ª Delegacia de Polícia do município. A equipe estava no local para outra ocorrência quando encontrou a ossada.

Amanda foi vista pela última vez em 13 de março de 2022. O desaparecimento foi registrado oficialmente oito dias depois. Desde então, a Polícia Civil realizava buscas e diligências para tentar descobrir o paradeiro da jovem.

Ossada foi encontrada com projétil

Durante a perícia no local onde os restos mortais estavam, os investigadores também encontraram um projétil de calibre .32. O material foi recolhido e encaminhado para exames laboratoriais.

Segundo as autoridades, porém, a localização do projétil, de forma isolada, não permite afirmar a causa da morte. Por isso, a investigação continua para esclarecer como Amanda morreu e em quais circunstâncias os restos mortais foram deixados às margens da rodovia.

Perícia encontrou característica compatível

Os exames de Antropologia Forense tiveram papel importante na identificação inicial. Durante a análise dos ossos, os peritos encontraram uma particularidade na região da canela que era compatível com uma informação do histórico clínico de Amanda.

A coincidência levou os investigadores a procurarem os familiares da jovem para dar continuidade ao processo de identificação.

A mãe de Amanda, Claudia Marques Ferreira, forneceu material biológico para a realização do confronto genético com os restos mortais encontrados.

DNA confirmou identidade de Amanda

O exame de DNA comparou o perfil genético da mãe com o material extraído da ossada e confirmou o parentesco.

De acordo com o laudo da perícia, a análise apresentou uma Razão de Verossimilhança superior a 16 milhões, resultado considerado uma evidência extremamente forte para a confirmação do vínculo biológico de maternidade.

Com a identificação científica, a família foi autorizada a realizar a liberação dos restos mortais para os ritos fúnebres, encerrando mais de quatro anos de espera e incertezas sobre o paradeiro da jovem.

Polícia investiga circunstâncias da morte

Apesar da identificação, o caso ainda não está encerrado. A Polícia Civil mantém o inquérito em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte de Amanda e verificar se houve crime.

Os investigadores também deverão analisar os vestígios encontrados junto à ossada, incluindo o projétil de calibre .32, além dos demais elementos reunidos durante a investigação.

Amanda tinha 18 anos quando desapareceu, em março de 2022. A identificação dos restos mortais representa uma resposta à família após mais de quatro anos de buscas, mas as autoridades ainda trabalham para descobrir o que aconteceu com a jovem e se existem responsáveis pela morte.

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