Leandro Dantas de Barros, de 36 anos, morreu após ser baleado por um policial militar durante uma discussão envolvendo o relacionamento do agente com a irmã da vítima. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (27), durante uma confusão que envolveu ameaças e danos ao veículo do PM.
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A ocorrência foi registrada no bairro Cidade Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, Leandro teria se alterado durante a discussão e usado um machado para ameaçar pessoas e danificar o carro do policial, que estava de folga.
Homem teria ameaçado policial
De acordo com a SSP, Leandro não aceitava o relacionamento da irmã com o agente da Polícia Militar. Segundo relatos colhidos durante a ocorrência, as ameaças contra o policial já aconteceriam havia alguns meses.
Na noite da confusão, Leandro teria discutido com a irmã e, posteriormente, voltado a ameaçar o cunhado. O policial afirmou em depoimento que foi ameaçado de morte e que ouviu do homem que deveria deixar o local.
Ainda segundo a polícia, Leandro continuou danificando o veículo do agente mesmo depois de receber uma ordem para interromper a ação.
Policial atirou durante a confusão
Conforme o relato apresentado à polícia, o PM efetuou um disparo na região do abdômen de Leandro. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Após a chegada das equipes de resgate e da Polícia Militar, a arma utilizada pelo agente e o machado foram apreendidos e encaminhados para perícia.
A ocorrência foi registrada como homicídio e legítima defesa. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do disparo e verificar se a reação do policial ocorreu dentro dos limites da legítima defesa.
Vítima estaria sob efeito de álcool e drogas
Informações da Polícia Civil apontam que Leandro estaria sob efeito de álcool e drogas no momento da ocorrência. A condição, no entanto, será analisada no decorrer da investigação.
Familiares ouvidos na delegacia confirmaram que Leandro tinha problemas com o relacionamento da irmã e não aceitava o namoro com o policial militar.
Segundo os familiares, o casal estava junto havia aproximadamente seis meses e o relacionamento já era motivo de conflitos anteriores.
Homem deixa quatro filhos
O policial militar estava de folga no momento da ocorrência. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.
Leandro era casado e deixou quatro filhos pequenos. A investigação deverá analisar os depoimentos das testemunhas, os objetos apreendidos e os resultados das perícias para esclarecer definitivamente a dinâmica da ocorrência.