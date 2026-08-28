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HOMICÍDIO

Leandro não aceitava namoro de irmã com PM, ameaçou e morreu

Por Da Redação | Guarulhos
| Tempo de leitura: 2 min
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Leandro Dantas de Barros, 36 anos
Leandro Dantas de Barros, 36 anos

Leandro Dantas de Barros, de 36 anos, morreu após ser baleado por um policial militar durante uma discussão envolvendo o relacionamento do agente com a irmã da vítima. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (27), durante uma confusão que envolveu ameaças e danos ao veículo do PM.

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A ocorrência foi registrada no bairro Cidade Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, Leandro teria se alterado durante a discussão e usado um machado para ameaçar pessoas e danificar o carro do policial, que estava de folga.

Homem teria ameaçado policial

De acordo com a SSP, Leandro não aceitava o relacionamento da irmã com o agente da Polícia Militar. Segundo relatos colhidos durante a ocorrência, as ameaças contra o policial já aconteceriam havia alguns meses.

Na noite da confusão, Leandro teria discutido com a irmã e, posteriormente, voltado a ameaçar o cunhado. O policial afirmou em depoimento que foi ameaçado de morte e que ouviu do homem que deveria deixar o local.

Ainda segundo a polícia, Leandro continuou danificando o veículo do agente mesmo depois de receber uma ordem para interromper a ação.

Policial atirou durante a confusão

Conforme o relato apresentado à polícia, o PM efetuou um disparo na região do abdômen de Leandro. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após a chegada das equipes de resgate e da Polícia Militar, a arma utilizada pelo agente e o machado foram apreendidos e encaminhados para perícia.

A ocorrência foi registrada como homicídio e legítima defesa. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do disparo e verificar se a reação do policial ocorreu dentro dos limites da legítima defesa.

Vítima estaria sob efeito de álcool e drogas

Informações da Polícia Civil apontam que Leandro estaria sob efeito de álcool e drogas no momento da ocorrência. A condição, no entanto, será analisada no decorrer da investigação.

Familiares ouvidos na delegacia confirmaram que Leandro tinha problemas com o relacionamento da irmã e não aceitava o namoro com o policial militar.

Segundo os familiares, o casal estava junto havia aproximadamente seis meses e o relacionamento já era motivo de conflitos anteriores.

Homem deixa quatro filhos

O policial militar estava de folga no momento da ocorrência. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.

Leandro era casado e deixou quatro filhos pequenos. A investigação deverá analisar os depoimentos das testemunhas, os objetos apreendidos e os resultados das perícias para esclarecer definitivamente a dinâmica da ocorrência.

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