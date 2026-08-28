Leandro Dantas de Barros, de 36 anos, morreu após ser baleado por um policial militar durante uma discussão envolvendo o relacionamento do agente com a irmã da vítima. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (27), durante uma confusão que envolveu ameaças e danos ao veículo do PM.

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A ocorrência foi registrada no bairro Cidade Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, Leandro teria se alterado durante a discussão e usado um machado para ameaçar pessoas e danificar o carro do policial, que estava de folga.

Homem teria ameaçado policial