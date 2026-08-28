Idade: 65
Data de falecimento: 28/08/2026
Velório:
VEL.MUN. SÃO FRANCISCO XAVIER
Sepultamento:
CEMIT MUN SAO FRANCISCO XAVIER/SJC - 29/08/2026 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 29/08/2026 10:00
PAULO APARECIDO NOGUEIRA
Idade: 52
Data de falecimento: 28/08/2026
Velório:
VEL.MUN. SÃO FRANCISCO XAVIER
Sepultamento:
CEMIT MUN SAO FRANCISCO XAVIER/SJC - 29/08/2026 09:00
IVONETE SOARES DA ROCHA VIANI
Idade: 68
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 28/08/2026 das 07:00 às 17:00
Sepultamento:
CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP - 28/08/2026 17:00
GILSON DE OLIVEIRA
Idade: 71
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 28/08/2026 das 00:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 28/08/2026 16:00
APARECIDA SANTOS
Idade: 82
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO - 28/08/2026 das 13:30 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 28/08/2026 16:00
SHIRLEI NANCI PINTO CARVALHO
Idade: 67
Data de falecimento: 28/08/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 28/08/2026 das 06:00 às 15:30
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 28/08/2026 15:30
ALTINO DOS SANTOS MAGALHÃES
Idade: 94
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 28/08/2026 15:00
ANTONIA SATURNINO DE AMURIM
Idade: 84
Data de falecimento: 28/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 28/08/2026 das 13:30 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 28/08/2026 15:00
JORGE ANTONIO RAMOS
Idade: 74
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 28/08/2026 14:30
LUIZ CARLOS BERTOLINI
Idade: 74
Data de falecimento: 28/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 28/08/2026 14:00
NERAIDE FERNANDES RODRIGUES
Idade: 83
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 28/08/2026 14:00
JOÃO BOSCO FONSECA
Idade: 66
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 28/08/2026 das 08:00 às 13:30
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 28/08/2026 13:30
JUSSARA CAMPOS FERNANDES DE OLIVEIRA
Idade: 46
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 27/08/2026 das 22:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 28/08/2026 13:00
JACINTA DOS SANTOS GOMES BATISTA
Idade: 56
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 28/08/2026 11:00
AYLLAH RAMOS DE OLIVEIRA
Idade: 0
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 28/08/2026 10:30
FAUSTINO ANTONIO DE OLIVEIRA
Idade: 76
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 28/08/2026 10:30
DAVI DAMASCENO MACHADO DE ARAUJO
Idade: 0
Data de falecimento: 28/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 28/08/2026 09:30
FRANCISCA LEONARDA DE SOUZA
Idade: 84
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 28/08/2026 09:00