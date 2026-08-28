28 de agosto de 2026
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Sebastião morre aos 65 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Sebastião morre aos 65 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Sebastião morre aos 65 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Idade: 65
Data de falecimento: 28/08/2026

Velório:
VEL.MUN. SÃO FRANCISCO XAVIER

Sepultamento:
CEMIT MUN SAO FRANCISCO XAVIER/SJC - 29/08/2026 10:30

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MARIA HELENA GOMES GALVÃO

Idade: 65
Data de falecimento: 28/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 28/08/2026 das 22:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 29/08/2026 10:00

PAULO APARECIDO NOGUEIRA

Idade: 52
Data de falecimento: 28/08/2026

Velório:
VEL.MUN. SÃO FRANCISCO XAVIER

Sepultamento:
CEMIT MUN SAO FRANCISCO XAVIER/SJC - 29/08/2026 09:00

IVONETE SOARES DA ROCHA VIANI

Idade: 68
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 28/08/2026 das 07:00 às 17:00

Sepultamento:
CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP - 28/08/2026 17:00

GILSON DE OLIVEIRA

Idade: 71
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 28/08/2026 das 00:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 28/08/2026 16:00

APARECIDA SANTOS

Idade: 82
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO - 28/08/2026 das 13:30 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 28/08/2026 16:00

SHIRLEI NANCI PINTO CARVALHO

Idade: 67
Data de falecimento: 28/08/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 28/08/2026 das 06:00 às 15:30

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 28/08/2026 15:30

ALTINO DOS SANTOS MAGALHÃES

Idade: 94
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 28/08/2026 15:00

ANTONIA SATURNINO DE AMURIM

Idade: 84
Data de falecimento: 28/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 28/08/2026 das 13:30 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 28/08/2026 15:00

JORGE ANTONIO RAMOS

Idade: 74
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 28/08/2026 14:30

LUIZ CARLOS BERTOLINI

Idade: 74
Data de falecimento: 28/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 28/08/2026 14:00

NERAIDE FERNANDES RODRIGUES

Idade: 83
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 28/08/2026 14:00

JOÃO BOSCO FONSECA

Idade: 66
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 28/08/2026 das 08:00 às 13:30

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 28/08/2026 13:30

JUSSARA CAMPOS FERNANDES DE OLIVEIRA

Idade: 46
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 27/08/2026 das 22:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 28/08/2026 13:00

JACINTA DOS SANTOS GOMES BATISTA

Idade: 56
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 28/08/2026 11:00

AYLLAH RAMOS DE OLIVEIRA

Idade: 0
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 28/08/2026 10:30

FAUSTINO ANTONIO DE OLIVEIRA

Idade: 76
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 28/08/2026 10:30

DAVI DAMASCENO MACHADO DE ARAUJO

Idade: 0
Data de falecimento: 28/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 28/08/2026 09:30

FRANCISCA LEONARDA DE SOUZA

Idade: 84
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 28/08/2026 09:00

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