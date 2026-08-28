O São José anunciou nesta sexta-feira (28) o desligamento do jogador Cristiano Robert do Amaral após confirmar que o atleta participou de partidas do Campeonato Amador Municipal de Ribeirão Preto enquanto ainda mantinha vínculo profissional com o clube.

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De acordo com o São José, Cristiano atuou pelo Hawai FC em duas partidas da competição, nos dias 16 e 23 de agosto de 2026. O jogador aparece nas escalações oficiais dos dois confrontos e recebeu cartão amarelo nas duas partidas, conforme registrado nas súmulas.

São José aponta reincidência