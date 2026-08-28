O São José anunciou nesta sexta-feira (28) o desligamento do jogador Cristiano Robert do Amaral após confirmar que o atleta participou de partidas do Campeonato Amador Municipal de Ribeirão Preto enquanto ainda mantinha vínculo profissional com o clube.
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De acordo com o São José, Cristiano atuou pelo Hawai FC em duas partidas da competição, nos dias 16 e 23 de agosto de 2026. O jogador aparece nas escalações oficiais dos dois confrontos e recebeu cartão amarelo nas duas partidas, conforme registrado nas súmulas.
São José aponta reincidência
Segundo a nota divulgada pelo clube, a situação chamou a atenção porque não seria a primeira vez que Cristiano teria adotado esse tipo de conduta. O São José afirma que houve reincidência pela segunda vez em menos de um ano.
Após tomar conhecimento da participação do atleta no futebol amador, o clube realizou uma apuração e consultou os registros oficiais da competição. Com a confirmação dos jogos, a diretoria decidiu pelo desligamento do jogador.
O São José classificou a situação como grave e apontou descumprimento das obrigações profissionais assumidas pelo atleta.
"O São José não compactua com atitudes incompatíveis com o profissionalismo, a responsabilidade e o comprometimento exigidos de quem representa a instituição", afirmou o clube na nota oficial.
O desligamento acontece em meio à disputa da Copa Paulista, competição que reúne clubes do futebol profissional do estado de São Paulo e garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série D de 2027, conforme a escolha prevista no regulamento.
O São José participa da competição com o objetivo de avançar às fases decisivas e manter vivo o planejamento para a sequência da temporada. Por isso, o clube destacou na nota que seguirá concentrado na disputa e nos objetivos estabelecidos para 2026.
A saída de Cristiano ocorre, portanto, em um momento importante da temporada, justamente quando o time busca manter a regularidade na Copa Paulista.
Participação no futebol amador
Conforme os registros citados pelo São José, Cristiano esteve em campo pelo Hawai FC nos dias 16 e 23 de agosto, mesmo ainda sendo jogador profissional vinculado ao clube joseense.
A participação em competições amadoras, segundo o São José, contrariou as obrigações assumidas pelo atleta e motivou a decisão pelo desligamento após a confirmação dos fatos.
O clube não informou detalhes sobre eventual rescisão contratual ou outros desdobramentos administrativos relacionados ao caso.
Com a decisão, Cristiano Robert deixa o elenco do São José, que agora concentra suas atenções na sequência da Copa Paulista, onde está nas quartas de final e espera pelo próximo adversário.