A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 1.120 empregos com carteira assinada em julho e anotou queda de 12% comparado ao saldo de junho, de 1.271.

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Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.