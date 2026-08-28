A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 1.120 empregos com carteira assinada em julho e anotou queda de 12% comparado ao saldo de junho, de 1.271.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
Na comparação com julho de 2025, mês com 631 empregos gerados na região, o crescimento foi de 77,50%.
O saldo acumulado dos primeiros sete meses de 2026 é de 7.635 empregos na RMVale, com 195.554 admissões e 187.919 desligamentos. O resultado representa o menor saldo acumulado para o período desde 2020, quando a região perdeu 28.632 empregos de janeiro a julho, em plena pandemia.
Nos últimos 12 meses, de agosto de 2025 a julho de 2026, o saldo da região é positivo em 6.029 postos de trabalho.
A região terminou 2025 com 13.301 empregos gerados, o mais baixo resultado desde 2020, quando foram cortados 14.106 empregos na região em todo o ano.
Cidades
Trinta cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego no ano, com maior saldo em Taubaté (2.730), São José dos Campos (2.712), Tremembé (1.353), Caçapava (623) e Guaratinguetá (588).
Nove cidades da região tiveram saldo negativo nos primeiros sete meses do ano, com pior desempenho em Caraguatatuba (-1.005), Jacareí (-770), Ubatuba (-738), São Sebastião (-390) e Cachoeira Paulista (-65).