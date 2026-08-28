O suspeito de matar o idoso José Astrogildo da Silva, de 77 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (28), em Cruzeiro. O homem, de 31 anos, foi localizado na Praça 9 de Julho, na região central da cidade, durante as diligências sobre o latrocínio ocorrido na Vila Biondi.

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Segundo o boletim de ocorrência, José Astrogildo foi encontrado morto dentro da própria casa, na madrugada desta sexta. O corpo estava no chão da sala e apresentava cinco ferimentos que, em uma análise inicial, tinham características compatíveis com golpes de faca.