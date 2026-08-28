O suspeito de matar o idoso José Astrogildo da Silva, de 77 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (28), em Cruzeiro. O homem, de 31 anos, foi localizado na Praça 9 de Julho, na região central da cidade, durante as diligências sobre o latrocínio ocorrido na Vila Biondi.
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Segundo o boletim de ocorrência, José Astrogildo foi encontrado morto dentro da própria casa, na madrugada desta sexta. O corpo estava no chão da sala e apresentava cinco ferimentos que, em uma análise inicial, tinham características compatíveis com golpes de faca.
A vítima morava com a esposa, de 78 anos, que contava com o acompanhamento de uma cuidadora. As câmeras instaladas na fachada e na garagem do imóvel não estavam funcionando no momento do crime, de acordo com o registro policial.
Suspeito tinha objetos do idoso
A investigação chegou ao homem preso a partir de informações repassadas à polícia por pessoas próximas a ele. Conforme o BO, a cuidadora contou que uma filha recebeu uma ligação da namorada do suspeito. Na conversa, teria sido informado que o homem estava com a Fiat Strada e o celular pertencentes ao idoso.
O suspeito é filho da cuidadora que atendia a esposa da vítima e, segundo a autoridade policial, já fazia parte do convívio de José Astrogildo.
Policiais da Polícia Civil e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes foram até a Praça 9 de Julho após receberem informações de que o homem estava na região. A prisão ocorreu ainda pela manhã. Com ele, foram encontrados o celular da vítima, um cartão bancário e R$ 95 em dinheiro.
O homem também usava um relógio dourado que foi reconhecido pelos familiares como pertencente ao idoso. Os objetos foram apreendidos durante a ocorrência.
Carro da vítima foi recuperado
A Fiat Strada de José Astrogildo foi encontrada trancada no Jardim Mavisou, em Cruzeiro. O veículo foi apreendido para os trabalhos de perícia e, posteriormente, entregue ao filho da vítima.
O boletim também registra versões diferentes sobre as chaves do automóvel. Em um relato informal atribuído ao suspeito, ele teria dito que jogou as chaves no Rio Paraíba.
Outra informação registrada no documento aponta que um funcionário de um quiosque da Praça 9 de Julho entregou as chaves ao filho da vítima e afirmou ter visto o homem jogá-las no chão durante a prisão.
A faca que teria sido utilizada no crime não havia sido localizada até a emissão da terceira versão do boletim.
Cinco ferimentos
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico. A avaliação inicial apontou cinco ferimentos: dois nas costas, um no pescoço, um na face e outro na mão direita. O BO ressalta que a constatação é preliminar e que o laudo deverá detalhar as lesões e a causa médica da morte.
O caso foi registrado como roubo com resultado morte. Após os depoimentos e os elementos reunidos durante a investigação, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e pediu à Justiça a conversão para prisão preventiva.
O pedido considera a violência empregada no crime, o risco à ordem pública e o vínculo anterior entre o suspeito e a vítima. O boletim também cita registros policiais anteriores envolvendo desacato, resistência, ameaça e violência doméstica, sem que isso represente, necessariamente, condenações pelos fatos mencionados.
Até a emissão da terceira versão do boletim, não havia informação sobre a decisão judicial a respeito da prisão preventiva.