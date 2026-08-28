O “2º Trilhão do Pico”, evento de motociclismo previsto para este sábado (29) e domingo (30), em Santo Antônio do Pinhal, no Vale do Paraíba, foi proibido pela Justiça após pedido do MPF (Ministério Público Federal).

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A decisão liminar determina o cancelamento da atividade, que seria realizada em áreas da APA (Área de Proteção Ambiental) Serra da Mantiqueira sem autorização ambiental.