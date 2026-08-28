A Justiça condenou por improbidade administrativa um servidor da Prefeitura de Taubaté acusado pelo Ministério Público de fraudar o registro de ponto. Segundo a denúncia da Promotoria, Roberto Ferreira dos Santos, que é funcionário do município desde 1987, registrava o ponto pela manhã, ia embora para casa e retornava apenas no fim da tarde, para registrar o horário do fim do expediente.

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Na sentença, expedida na última quarta-feira (26), a juíza Patrícia Cotrim Valério, da Vara da Fazenda Pública, apontou que a fraude ficou comprovada e condenou o servidor à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por quatro anos, à devolução das remunerações recebidas entre janeiro e setembro de 2023 e ao pagamento de multa em igual valor, que ainda será calculado. Além disso, esse período não poderá ser computado para fins de aposentadoria.