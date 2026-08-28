Um homem de 44 anos é apontado como autor de um ataque contra um carro que transportava uma família na tarde de quinta-feira (27), no Jardim Santa Júlia, na zona sudeste de São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria usado uma faca para golpear o veículo e ameaçado o motorista de morte.
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O caso aconteceu por volta das 16h40, nas proximidades da rua Lázaro Inácio Ribeiro. O motorista, de 38 anos, estava acompanhado da esposa, de 26 anos, e de crianças da família. Eles seguiam para o litoral, mas retornaram para casa depois que um objeto foi esquecido.
De acordo com o relato registrado à Polícia Civil, ao retornar para a residência, o motorista percebeu a presença do homem, que teria passado a acompanhá-lo em outro veículo.
Ataque durante o trajeto
Ainda segundo o boletim, o homem parou o carro próximo a um estabelecimento comercial, saiu com uma faca e caminhou em direção ao Honda Civic onde estavam as vítimas.
O suspeito teria desferido vários golpes contra o automóvel, provocando perfurações na lataria, inclusive no porta-malas. Três pneus também foram furados durante o ataque.
O motorista relatou à polícia que ouviu ameaças de morte. A esposa dele também prestou depoimento e afirmou ter visto o homem golpeando o veículo.
Segundo a testemunha, um dos golpes passou próximo a uma das crianças que estavam no carro. Apesar da situação, ninguém ficou ferido.
Polícia Civil investiga o caso
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos como ameaça e dano. Não houve prisão em flagrante.
A Polícia Civil solicitou uma perícia no veículo para documentar os danos provocados durante o ataque. O resultado do exame deverá integrar a investigação, juntamente com os depoimentos prestados pelas vítimas.
O boletim de ocorrência não registra lesões corporais e também não aponta, neste momento, o crime de tentativa de homicídio. O enquadramento definitivo poderá ser analisado conforme o avanço da investigação.
Não há, no registro policial, estimativa do prejuízo causado pelos danos no automóvel.