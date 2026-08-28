Um homem de 44 anos é apontado como autor de um ataque contra um carro que transportava uma família na tarde de quinta-feira (27), no Jardim Santa Júlia, na zona sudeste de São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria usado uma faca para golpear o veículo e ameaçado o motorista de morte.

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O caso aconteceu por volta das 16h40, nas proximidades da rua Lázaro Inácio Ribeiro. O motorista, de 38 anos, estava acompanhado da esposa, de 26 anos, e de crianças da família. Eles seguiam para o litoral, mas retornaram para casa depois que um objeto foi esquecido.