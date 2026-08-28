A Polícia Civil identificou o idoso de 77 anos assassinado em Cruzeiro como José Astrogildo da Silva. Ele foi morto durante um roubo na manhã desta sexta-feira (28), na Vila Biondi, em Cruzeiro. O idoso foi atacado dentro da própria residência, na rua Professor Joaquim Monteiro da Silva, e sofreu cinco golpes de faca.
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O crime aconteceu por volta das 5h. Segundo as informações iniciais da ocorrência, o criminoso levou o carro da vítima, além de dinheiro e cartões bancários, e deixou o local utilizando o veículo do próprio idoso.
Um homem de 31 anos, apontado como suspeito, foi identificado e preso ainda durante a manhã. A Polícia Civil investiga a dinâmica do crime e busca esclarecer como ele entrou na residência e se teve acesso prévio à rotina da vítima.
Ligação com a residência
De acordo com as informações apuradas inicialmente, o homem preso seria filho de uma pessoa que prestava serviços na casa de Jose Astrogildo. A polícia apura se essa relação permitiu que o suspeito conhecesse os horários e hábitos do idoso ou tivesse alguma facilidade para entrar no imóvel.
A circunstância, porém, ainda é investigada e não permite concluir, neste momento, se houve planejamento prévio do crime.
Além dos depoimentos, a Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança, informações relacionadas ao veículo levado e outros elementos que possam ajudar a reconstruir os momentos que antecederam e sucederam o ataque.
Carro e cartões foram levados
Após esfaquear o idoso, o autor fugiu levando o automóvel, dinheiro e cartões bancários. O valor em espécie roubado não foi informado.
Também não há informação divulgada até o momento sobre eventual utilização dos cartões após o crime ou sobre a recuperação do veículo.
O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Cruzeiro, que ficará responsável pelo andamento das investigações.
Investigação continua
A prisão do suspeito poucas horas depois da morte é uma das primeiras etapas da investigação. A polícia ainda precisa esclarecer toda a sequência dos acontecimentos, incluindo a entrada na residência, a agressão contra a vítima e a fuga.
A investigação também deverá verificar se o homem preso agiu sozinho e qual foi a circunstância exata que levou ao ataque.
A ocorrência é tratada pela polícia como um roubo com resultado morte, enquadramento associado ao crime de latrocínio. A definição jurídica definitiva dependerá do andamento do inquérito e das provas reunidas durante a apuração.