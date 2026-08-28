A Polícia Civil identificou o idoso de 77 anos assassinado em Cruzeiro como José Astrogildo da Silva. Ele foi morto durante um roubo na manhã desta sexta-feira (28), na Vila Biondi, em Cruzeiro. O idoso foi atacado dentro da própria residência, na rua Professor Joaquim Monteiro da Silva, e sofreu cinco golpes de faca.

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O crime aconteceu por volta das 5h. Segundo as informações iniciais da ocorrência, o criminoso levou o carro da vítima, além de dinheiro e cartões bancários, e deixou o local utilizando o veículo do próprio idoso.