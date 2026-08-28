Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (27), em Queluz, suspeito de envolvimento no furto de 22 cabeças de gado e de coagir um administrador de fazenda a participar da retirada dos animais. A ocorrência também envolve suspeitas de extorsão e tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A investigação começou após o desaparecimento de dez cabeças de gado de uma propriedade rural. Durante o depoimento do administrador, os policiais identificaram indícios de que ele também poderia estar sendo vítima de ameaças e extorsão.