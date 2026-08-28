Um idoso de 72 anos foi agredido e amarrado durante um roubo a residência na madrugada desta sexta-feira (28), na Vila Rita Lucrécia Pinto, em Cruzeiro. Dois homens invadiram o imóvel, exigiram dinheiro e fugiram levando R$ 40 e dois celulares.

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A Polícia Militar foi acionada após um pedido de socorro e encontrou a vítima presa a uma cadeira, que estava caída de lado. O homem apresentava ferimentos e sangramento intenso. Os policiais prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o Samu, que encaminhou o idoso ao pronto atendimento municipal.