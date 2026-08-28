Um idoso de 72 anos foi agredido e amarrado durante um roubo a residência na madrugada desta sexta-feira (28), na Vila Rita Lucrécia Pinto, em Cruzeiro. Dois homens invadiram o imóvel, exigiram dinheiro e fugiram levando R$ 40 e dois celulares.
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A Polícia Militar foi acionada após um pedido de socorro e encontrou a vítima presa a uma cadeira, que estava caída de lado. O homem apresentava ferimentos e sangramento intenso. Os policiais prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o Samu, que encaminhou o idoso ao pronto atendimento municipal.
Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos arrombaram a porta da casa e entraram no imóvel. Em seguida, perguntaram onde havia dinheiro, amarraram o morador e o agrediram antes de pegar os pertences.
A vítima não conseguiu informar se os assaltantes estavam armados. Conforme relatado à polícia, o imóvel estava escuro e ele não conseguiu visualizar os criminosos com clareza.
Suspeitos não foram identificados
Até a emissão da segunda versão do boletim de ocorrência, às 8h51 desta sexta, nenhum suspeito havia sido preso ou identificado.
A Polícia Civil solicitou perícia no imóvel. Um perito e um fotógrafo estiveram no endereço para levantar possíveis vestígios que possam contribuir com a investigação.
Uma residência localizada em frente ao imóvel da vítima possui uma câmera de segurança que pode ter registrado a movimentação dos criminosos. Durante a madrugada, porém, os policiais não conseguiram contato com os moradores para verificar as imagens.
O caso também teve solicitação de assessoramento técnico papiloscópico do Instituto de IIRGD (Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), com referência ao sistema AFIS, que poderá auxiliar na identificação de eventuais impressões digitais encontradas no local.
Vítima ficou ferida
Policiais civis foram até o hospital para tentar ouvir o idoso. A equipe de enfermagem autorizou o contato, mas os agentes constataram que ele estava bastante machucado e apresentava dificuldades para falar.
O depoimento mais detalhado acabou não sendo realizado naquele momento, para preservar a recuperação da vítima. O boletim também aponta que os dois celulares levados pelos criminosos dificultaram o contato com familiares ou conhecidos, já que o idoso não conseguiu fornecer outro número de telefone.
A ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia Seccional de Cruzeiro como roubo consumado, com participação de duas ou mais pessoas. O caso ficou sob responsabilidade do 1º Distrito Policial de Cruzeiro, que dará sequência às investigações.
Até o registro da ocorrência, os autores permaneciam desconhecidos.