Um idoso de 77 anos foi morto com cinco golpes de faca durante um roubo dentro da própria residência, na Vila Biondi, em Cruzeiro, na manhã desta sexta-feira (28). O crime aconteceu por volta das 5h.
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Segundo as informações iniciais da investigação, o criminoso levou o carro da vítima, além de dinheiro e cartões bancários. Um homem de 31 anos, apontado como suspeito, foi identificado e preso ainda durante a manhã.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e busca esclarecer como o suspeito entrou no imóvel e a sequência dos acontecimentos até o ataque.
Rotina da vítima
A investigação apura uma possível relação indireta entre o suspeito e uma pessoa que prestava serviços na residência do idoso. Segundo as informações levantadas inicialmente, o homem preso seria filho desse trabalhador.
A hipótese é analisada pelos investigadores para verificar se o suspeito tinha conhecimento da rotina da vítima ou acesso facilitado à residência. A relação, no entanto, ainda não é suficiente para determinar a dinâmica ou a motivação do crime.
Após o ataque, o suspeito teria utilizado o veículo do idoso para deixar o local. Também foram levados dinheiro e cartões bancários.
A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos para reconstruir a ação. O destino do dinheiro e dos cartões também faz parte da apuração. A investigação ainda deve esclarecer se o homem preso agiu sozinho.
Investigação continua em Cruzeiro
O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Cruzeiro e segue sob investigação da Polícia Civil.
A prisão do suspeito poucas horas após o crime é uma das primeiras etapas da apuração. Os investigadores agora trabalham para reunir provas que esclareçam a entrada na residência, a motivação do roubo, o ataque contra o idoso e a fuga.
A ocorrência é investigada como morte ocorrida durante um roubo, com o enquadramento jurídico a ser definido oficialmente pelas autoridades responsáveis pelo inquérito.