28 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Idoso de 77 anos é morto com cinco facadas após roubo em Cruzeiro

Por Jesse Nascimento | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Google Maps
Caso foi registrado na Delegacia Seccional de Cruzeiro
Caso foi registrado na Delegacia Seccional de Cruzeiro

Um idoso de 77 anos foi morto com cinco golpes de faca durante um roubo dentro da própria residência, na Vila Biondi, em Cruzeiro, na manhã desta sexta-feira (28). O crime aconteceu por volta das 5h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as informações iniciais da investigação, o criminoso levou o carro da vítima, além de dinheiro e cartões bancários. Um homem de 31 anos, apontado como suspeito, foi identificado e preso ainda durante a manhã.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e busca esclarecer como o suspeito entrou no imóvel e a sequência dos acontecimentos até o ataque.

Rotina da vítima

A investigação apura uma possível relação indireta entre o suspeito e uma pessoa que prestava serviços na residência do idoso. Segundo as informações levantadas inicialmente, o homem preso seria filho desse trabalhador.

A hipótese é analisada pelos investigadores para verificar se o suspeito tinha conhecimento da rotina da vítima ou acesso facilitado à residência. A relação, no entanto, ainda não é suficiente para determinar a dinâmica ou a motivação do crime.

Após o ataque, o suspeito teria utilizado o veículo do idoso para deixar o local. Também foram levados dinheiro e cartões bancários.

A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos para reconstruir a ação. O destino do dinheiro e dos cartões também faz parte da apuração. A investigação ainda deve esclarecer se o homem preso agiu sozinho.

Investigação continua em Cruzeiro

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Cruzeiro e segue sob investigação da Polícia Civil.

A prisão do suspeito poucas horas após o crime é uma das primeiras etapas da apuração. Os investigadores agora trabalham para reunir provas que esclareçam a entrada na residência, a motivação do roubo, o ataque contra o idoso e a fuga.

A ocorrência é investigada como morte ocorrida durante um roubo, com o enquadramento jurídico a ser definido oficialmente pelas autoridades responsáveis pelo inquérito.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários