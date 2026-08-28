Um idoso de 77 anos foi morto com cinco golpes de faca durante um roubo dentro da própria residência, na Vila Biondi, em Cruzeiro, na manhã desta sexta-feira (28). O crime aconteceu por volta das 5h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as informações iniciais da investigação, o criminoso levou o carro da vítima, além de dinheiro e cartões bancários. Um homem de 31 anos, apontado como suspeito, foi identificado e preso ainda durante a manhã.