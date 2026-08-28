A ação que resultou na decisão liminar (provisória) do Tribunal de Justiça que suspendeu dois trechos do Código de Administração do Município de Taubaté que permitiam o pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida para os servidores, teve origem em uma denúncia anônima.

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A denúncia anônima foi recebida em 8 de dezembro de 2025 pela PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o TJ e tem a competência de ajuizar Adins (Ações Diretas de Inconstitucionalidade).