“A gente acredita muito que esse é o diferencial que vai trazer um resultado muito grande. Então, o nível alto hoje de Taubaté talvez seja porque a gente invista em pessoas, como no aumento das mulheres na empresa. Aí você tem o privilégio de ver uma fábrica alegre. Eu acho que essa é uma mensagem positiva, acho que esse é o futuro que eu espero em Taubaté.”

Thiago Torres falou sobre investimentos da Alstom na fábrica de Taubaté. “A gente investiu mais de 130, 150 milhões na planta de Taubaté. A gente não pode deixar esse investimento ser perdido. Então, a gente tem que lutar pela sobrevivência da indústria nacional”.

“Eu me orgulho muito de ter começado há 25 anos, começando como estagiário, passando por diversas áreas, tendo oportunidade de trabalhar em vários países pela empresa, ter morado fora muitos anos. Então, a gente não vai desistir do Brasil, não vai desistir da nossa planta em Taubaté, mas a gente tem que ser muito resiliente, porque não é fácil. Com juros altos, as dificuldades econômicas...”, argumentou