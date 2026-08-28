O São José afastou o atacante Cristiano Robert do Amaral das atividades do elenco profissional após tomar conhecimento de que o jogador participou de partidas de futebol amador enquanto mantém vínculo com o clube. A informação foi divulgada em nota oficial nesta sexta-feira (28). Segundo o São José, o caso passou a ser apurado internamente e a diretoria ainda vai definir quais medidas serão tomadas após a conclusão do processo.
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“O São José Esporte Clube informa que tomou ciência da participação do atleta Cristiano Robert do Amaral em partidas de futebol amador enquanto mantém vínculo profissional com o clube”, informou a SAF que comanda o futebol do clube.
Ainda de acordo com a nota, Cristiano está afastado das atividades do elenco profissional enquanto a diretoria avalia o ocorrido. “O clube se manifestará novamente após a conclusão do processo interno”, afirmou o São José, que disputa a Copa Paulista e está classificado para as quartas de final, enquanto aguarda o seu próximo adversário ser definido.
Jogador chegou como reforço de destaque
Cristiano, hoje com 24 anos, foi anunciado pelo São José em janeiro de 2025, aos 23 anos, depois de passagem pelo Austria Wien, da Áustria. Antes, havia defendido o São Bento, onde marcou 11 gols na Série A2 de 2024 e foi eleito a revelação da competição por técnicos e capitães dos clubes participantes, segundo informações divulgadas pelo próprio São José no anúncio da contratação. O atacante também tem no currículo o título da Copa do Brasil Sub-20 de 2021 pelo Coritiba.
O jogador chegou à Águia do Vale cercado de expectativa. Durante o Paulista da Série A2 de 2025, por exemplo, marcou um dos gols da vitória do São José sobre a Portuguesa Santista, conforme registro da súmula oficial da Federação Paulista de Futebol.
No entanto, a passagem do atacante pelo clube também foi marcada por momentos de tensão. Ele também foi alvo dos torcedores por conta do baixo rendimento e foi reintegrado no meio do ano. Inclusive, no jogo passado, no 0 a 0 contra o São Caetano, em casa, pela Copa Paulista, ele entrou na etapa final.
Agora, o atleta volta a estar no centro de um episódio que repercute entre os torcedores. A participação em jogos de futebol amador enquanto possui contrato profissional com o São José provocou questionamentos, e o clube decidiu afastá-lo antes mesmo da definição sobre uma eventual punição.
Neste momento, porém, a situação de Cristiano é tratada como um processo interno específico. O São José ainda não informou quais partidas de futebol amador o jogador disputou, quando elas aconteceram, nem quais punições poderão ser aplicadas. A definição dependerá da conclusão da apuração aberta pela diretoria.
Por fim, Cristiano é jogador pertencente à SAF do grupo Oscar, que comanda o futebol da Águia desde 2022. No entanto, o baixo rendimento do atleta durante o tempo em que esteve no São José, chegou a gerar críticas de parte da torcida aos gestores do clube. Ele chegou a ficar emprestado para o Noroeste após a Série A-2 deste ano.