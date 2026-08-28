O São José afastou o atacante Cristiano Robert do Amaral das atividades do elenco profissional após tomar conhecimento de que o jogador participou de partidas de futebol amador enquanto mantém vínculo com o clube. A informação foi divulgada em nota oficial nesta sexta-feira (28). Segundo o São José, o caso passou a ser apurado internamente e a diretoria ainda vai definir quais medidas serão tomadas após a conclusão do processo.

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“O São José Esporte Clube informa que tomou ciência da participação do atleta Cristiano Robert do Amaral em partidas de futebol amador enquanto mantém vínculo profissional com o clube”, informou a SAF que comanda o futebol do clube.