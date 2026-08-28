O planejamento do futuro de Taubaté é um dos temas do Fórum Taubaté 400 anos, que reúne autoridades e representantes da sociedade para discutir os caminhos da cidade nas próximas décadas, na manhã desta sexta-feira (28). Entre os participantes está o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, que defendeu a integração entre o poder público e a iniciativa privada para projetar o desenvolvimento do município.

Ramuth destacou a importância de olhar para a história de Taubaté com respeito e, ao mesmo tempo, estabelecer estratégias para o presente e o futuro.

“Vamos olhar para o passado com respeito, para o presente com muita capacidade de trabalho e para o futuro com planejamento”, afirmou.