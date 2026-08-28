O planejamento do futuro de Taubaté é um dos temas do Fórum Taubaté 400 anos, que reúne autoridades e representantes da sociedade para discutir os caminhos da cidade nas próximas décadas, na manhã desta sexta-feira (28). Entre os participantes está o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, que defendeu a integração entre o poder público e a iniciativa privada para projetar o desenvolvimento do município.
Ramuth destacou a importância de olhar para a história de Taubaté com respeito e, ao mesmo tempo, estabelecer estratégias para o presente e o futuro.
“Vamos olhar para o passado com respeito, para o presente com muita capacidade de trabalho e para o futuro com planejamento”, afirmou.
Segundo o vice-governador, a realização do fórum, em parceria entre o jornal OVALE e a Prefeitura de Taubaté, é importante para estabelecer prioridades e discutir projetos de longo prazo. Ele ressaltou que o Brasil ainda possui pouca tradição em planejamento e que iniciativas como essa podem contribuir para melhorar os resultados dos investimentos públicos.
Taubaté como polo estratégico
Ramuth ressaltou a importância estratégica de Taubaté para a economia paulista e regional, especialmente nos setores industrial, tecnológico e de mobilidade. Para ele, a retomada da atividade industrial é um dos sinais positivos do atual momento econômico do município.
O vice-governador afirmou que Taubaté registrou crescimento de mais de 21% na arrecadação de ICMS em comparação com o ano anterior. Segundo ele, o resultado demonstra a força e a retomada da atividade industrial. Ramuth também citou a geração de aproximadamente 10 mil novos empregos desde o início da atual gestão estadual.
“Taubaté está no caminho certo, planejando um futuro que vai ficar melhor”, declarou.
Investimentos e infraestrutura
Felício Ramuth destacou a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Taubaté, com investimentos nas áreas de saúde e educação, incluindo um repasse de R$ 15 milhões ao município no início da atual gestão estadual.
Na área de infraestrutura, citou a obra da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, com investimento de aproximadamente R$ 250 milhões. Segundo ele, o projeto contará com tecnologia, conectividade e pontos de carregamento para veículos elétricos, transformando a via na primeira “estrada inteligente” do Estado de São Paulo.
Trem de passageiros e novas conexões
Na área de mobilidade, Ramuth citou o Trem Intercidades São Paulo-Campinas, cuja implantação está em andamento, e a retomada do transporte ferroviário de passageiros no Estado.
Também mencionou o projeto do Trem Intercidades entre São Paulo e São José dos Campos e afirmou que, futuramente, a conexão poderá chegar a Taubaté.
“Queremos desenhar junto esse futuro de Taubaté, claro, com a parceria do Governo do Estado”, afirmou.
O vice-governador também destacou projetos rodoviários, como obras de duplicação na região do Vale do Paraíba, incluindo a duplicação da Rodovia Carvalho Pinto até Aparecida, que, segundo ele, devem melhorar a mobilidade e preparar Taubaté para receber novos investimentos.
A participação de Ramuth reforça a proposta do Fórum Taubaté 400 anos de discutir o futuro do município a partir de uma visão de longo prazo, combinando planejamento, investimentos em infraestrutura, fortalecimento da indústria e parceria entre Estado e município.