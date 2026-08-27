A atleta Karoline Nogueira, de São José dos Campos, conquistou no último fim de semana o título de campeã Overall na SP Cup 750 2026, competição da NBF (Natural Bodybuilding Federation), realizada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. O resultado também garantiu à fisiculturista natural o Pro Card, cartão que permite a disputa de competições profissionais pela federação da modalidade.
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Karoline competiu na categoria Bikini Divas e, segundo ela, tornou-se a primeira atleta profissional de fisiculturismo 100% natural do Vale do Paraíba. A conquista é resultado de um processo que começou há cerca de dois anos, quando decidiu dedicar-se ao esporte com o objetivo de construir uma carreira na modalidade.
Para chegar ao palco da SP Cup 750, foram seis meses de preparação. A rotina envolveu treinos, dieta e disciplina, além da conciliação com o trabalho sob regime CLT.
“Foi um período de muitas renúncias e desafios, mas também de muito aprendizado e evolução. Cada detalhe da preparação foi importante para que eu chegasse ao palco preparada para entregar o meu melhor físico até o momento”, afirmou.
Rotina entre trabalho e fisiculturismo
Um dos principais desafios apontados pela atleta é conciliar a preparação para as competições com a rotina profissional. Além do tempo disponível, ela também destaca os custos envolvidos para seguir no esporte.
“Um dos principais desafios para mim é conciliar o esporte com a rotina CLT e o pouco tempo disponível. Além disso, existe todo o investimento necessário para competir, desde preparação, alimentação e suplementação até inscrições, viagens e demais custos”, contou.
Segundo Karoline, a necessidade de organizar a rotina e estabelecer prioridades passou a fazer parte do processo para continuar competindo. “Aprendi a organizar minha vida e fazer escolhas para conseguir continuar perseguindo esse sonho”, disse.
Pro Card abre nova etapa na carreira
O título em Santo Amaro e a conquista do Pro Card representam, para Karoline, uma mudança na trajetória dentro do fisiculturismo. A partir de agora, o objetivo é estruturar a carreira profissional e buscar condições para competir em alto nível.
“Essa conquista representa a realização de um sonho e o reconhecimento de anos de dedicação, disciplina e trabalho. Mais do que um título, o Pro Card representa a confirmação de que todo o esforço valeu a pena”, afirmou.
A atleta também vê a conquista como uma oportunidade de representar a região em competições da modalidade.
“É uma conquista que carrega uma grande responsabilidade. Fico muito feliz em poder representar o Vale do Paraíba e, ao mesmo tempo, ajudar a dar visibilidade ao fisiculturismo natural”, disse.
O que é o fisiculturismo natural
O fisiculturismo natural tem como princípio a preparação esportiva sem o uso de substâncias anabolizantes e outras substâncias proibidas pelas regras das federações que adotam protocolos de controle.
Na modalidade, os atletas são avaliados em categorias que consideram aspectos físicos e apresentação no palco, de acordo com os critérios de cada competição.
Karoline afirma que a disciplina necessária para competir também pode servir de incentivo para quem busca uma rotina voltada à atividade física e à saúde.
“Espero que minha trajetória possa inspirar outras pessoas e mostrar que é possível construir uma carreira dentro do esporte natural com dedicação, disciplina e trabalho”, afirmou.
Próximo desafio é construir carreira profissional
Com o Pro Card conquistado, Karoline agora pretende buscar investimentos, patrocínios e novas oportunidades para dar continuidade à carreira.
“A conquista do Pro Card não representa o final de um objetivo, mas o começo de uma nova etapa. Agora começa o desafio de construir, de fato, minha carreira profissional, buscar investimentos, patrocínios e oportunidades que me permitam competir em alto nível”, afirmou.
Para a atleta, o resultado alcançado em São Paulo representa o início de uma nova fase. “É um sonho que acaba de ganhar uma nova dimensão, e sei que ainda existe muito trabalho pela frente”, disse.