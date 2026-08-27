A atleta Karoline Nogueira, de São José dos Campos, conquistou no último fim de semana o título de campeã Overall na SP Cup 750 2026, competição da NBF (Natural Bodybuilding Federation), realizada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. O resultado também garantiu à fisiculturista natural o Pro Card, cartão que permite a disputa de competições profissionais pela federação da modalidade.

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Karoline competiu na categoria Bikini Divas e, segundo ela, tornou-se a primeira atleta profissional de fisiculturismo 100% natural do Vale do Paraíba. A conquista é resultado de um processo que começou há cerca de dois anos, quando decidiu dedicar-se ao esporte com o objetivo de construir uma carreira na modalidade.