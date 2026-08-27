A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu uma grande quantidade de drogas sintéticas durante a Operação Synapse, deflagrada nesta quinta-feira (27) pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. Segundo a polícia, os entorpecentes apreendidos estão avaliados em aproximadamente R$ 300 mil.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante em um condomínio residencial no bairro Jardim Bela Vista. De acordo com a Polícia Civil, eles são investigados por associação ao tráfico e tráfico de drogas sintéticas.

Durante as buscas, os policiais apreenderam nove porções grandes e um tijolo de maconha, um saco com flores de maconha, um tijolo de haxixe, 480 comprimidos e 130 micropontos de LSD, além de 59 porções de MDMA.