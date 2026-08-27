A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu uma grande quantidade de drogas sintéticas durante a Operação Synapse, deflagrada nesta quinta-feira (27) pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. Segundo a polícia, os entorpecentes apreendidos estão avaliados em aproximadamente R$ 300 mil.
Os dois suspeitos foram presos em flagrante em um condomínio residencial no bairro Jardim Bela Vista. De acordo com a Polícia Civil, eles são investigados por associação ao tráfico e tráfico de drogas sintéticas.
Durante as buscas, os policiais apreenderam nove porções grandes e um tijolo de maconha, um saco com flores de maconha, um tijolo de haxixe, 480 comprimidos e 130 micropontos de LSD, além de 59 porções de MDMA.
Também foram recolhidos aparelhos celulares e três balanças de precisão.
As investigações levaram ainda os policiais até um imóvel no bairro Vila Santa Isabel que, segundo a Deic, era utilizado pelos investigados e chamado por eles de “laboratório”. No local, os agentes encontraram inclusive uma placa com essa identificação.
A Polícia Civil informou que a Operação Synapse tem como objetivo desarticular uma associação criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas sintéticas.
O nome da operação faz referência à sinapse, processo de comunicação entre as células do sistema nervoso, em alusão aos efeitos das drogas sintéticas sobre o sistema nervoso central.
Os dois presos permaneceram à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.