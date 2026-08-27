Uma pequena sorveteria de Taubaté ganhou projeção nacional depois que um vídeo publicado nas redes sociais apresentou ao público um sabor pouco comum: sorvete de caldo de cana. O estabelecimento, comandado por Severino, conhecido como “Seu Mineiro”, e pela esposa, Marlene, passou de cerca de 10 a 20 sorvetes vendidos por dia para uma produção que chega a 1,5 mil unidades diariamente.
A mudança começou após a visita do influenciador digital Tiago, que encontrou o comércio com pouco movimento e propôs uma troca: uma casquinha em troca de divulgação nas redes sociais. O conteúdo rapidamente ganhou alcance e levou milhares de pessoas a conhecerem a receita criada pelo casal.
Após a publicação, filas chegaram a se formar na rua e clientes de outras cidades passaram a procurar o estabelecimento. Com o aumento repentino da procura, a família precisou reorganizar a produção, distribuir senhas e reforçar a equipe.
Segundo os proprietários, atualmente quatro funcionários trabalham durante o período da manhã e outros quatro à noite, além da participação de familiares no atendimento.
Receita nasceu dentro de casa
O comércio começou na garagem da residência do casal. Inicialmente, eles trabalhavam com pastel e caldo de cana. A ideia de transformar a bebida em sorvete surgiu posteriormente.
Marlene foi responsável por desenvolver a receita. Foram cerca de 40 dias de testes até chegar à textura desejada, tendo o próprio marido como principal “provador” durante o processo.
Além do caldo de cana, o estabelecimento também oferece sabores como morango, milho verde e abacaxi.
Apesar de já fazer parte do cardápio, o sorvete de caldo de cana ainda era pouco conhecido fora da vizinhança. A situação mudou depois da divulgação feita pelo influenciador.
Vídeo também impulsionou influenciador
Tiago já utiliza as redes sociais há cerca de seis anos para apresentar pequenos negócios e ajudar comerciantes a ganharem visibilidade. Segundo a reportagem, a publicação sobre a sorveteria também trouxe resultados para o criador de conteúdo, que ganhou mais de 200 mil seguidores após a repercussão e acumulou milhões de visualizações.
Com o crescimento do movimento, a rotina do casal mudou completamente. O estabelecimento passou a funcionar por longos períodos do dia e recebe clientes interessados principalmente no sabor que tornou Seu Mineiro e Dona Marlene conhecidos nas redes sociais.
O sucesso, que começou com a troca de uma única casquinha por divulgação, acabou transformando a realidade do pequeno negócio e ampliando a equipe para atender à nova demanda.