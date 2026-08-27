Uma pequena sorveteria de Taubaté ganhou projeção nacional depois que um vídeo publicado nas redes sociais apresentou ao público um sabor pouco comum: sorvete de caldo de cana. O estabelecimento, comandado por Severino, conhecido como “Seu Mineiro”, e pela esposa, Marlene, passou de cerca de 10 a 20 sorvetes vendidos por dia para uma produção que chega a 1,5 mil unidades diariamente.

A mudança começou após a visita do influenciador digital Tiago, que encontrou o comércio com pouco movimento e propôs uma troca: uma casquinha em troca de divulgação nas redes sociais. O conteúdo rapidamente ganhou alcance e levou milhares de pessoas a conhecerem a receita criada pelo casal.

Após a publicação, filas chegaram a se formar na rua e clientes de outras cidades passaram a procurar o estabelecimento. Com o aumento repentino da procura, a família precisou reorganizar a produção, distribuir senhas e reforçar a equipe.