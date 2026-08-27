O São José Basket perdeu por 87 a 85 para o Pinheiros na noite desta quinta-feira (27), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. A partida marcou a última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista de Basquete de 2026.
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Assim, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, termina em sétimo e penúltimo lugar, com apenas duas vitórias. E, nos playoffs em série melhor de três jogos, terá pela frente o Mogi, que ficou em segundo lugar no geral.
A partida desta noite marcou a estreia do norte-americano Thompson, contratado no início da temporada, mas que só agora teve sua documentação regularizada para jogar.
O jogo
O São José começou melhor, foi para cima do Pinheiros e chegou a abrir quatro pontos de vantagem. Mas, os visitantes conseguiram se acertar e, em determinado do primeiro período, viraram o placar. No fim, o time da região conseguiu reagir e virou por 26 a 25.
No segundo quarto, o São José encontrou mais dificuldades. Com muitos erros, viu o Pinheiros virar e fechar o primeiro tempo com dois pontos à frente: 47 a 45.
Na volta do intervalo, a atuação joseense piorou muito e o ataque foi praticamente inoperante. Com isso, a equipe da capital paulista foi abrindo vantagem.
Em determinado momento, o Pinheiros chegou a ter 12 pontos de frente. Depois, o São José melhorou e descontou para oito pontos: 72 a 64.
Nos últimos dez minutos, os joseenses partiram para o tudo ou nada, na tentativa de reequilibrar o jogo. E, pouco a pouco, conseguiu encostar no placar. Porém, o Pinheiros conseguiu manter a vantagem no fim.