O São José Basket perdeu por 87 a 85 para o Pinheiros na noite desta quinta-feira (27), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. A partida marcou a última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista de Basquete de 2026.

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Assim, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, termina em sétimo e penúltimo lugar, com apenas duas vitórias. E, nos playoffs em série melhor de três jogos, terá pela frente o Mogi, que ficou em segundo lugar no geral.