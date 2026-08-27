Um homem apontado pela polícia como integrante do círculo de confiança de André do Rap foi preso nesta quinta-feira (27). Wellington Araújo de Jesus, de 43 anos, era procurado pela Justiça e foi localizado durante uma ação policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Guarujá, no litoral de São Paulo, Wellington foi encontrado no bairro de Vicente de Carvalho. Segundo a polícia, ele atuava na gerência de parte dos negócios ligados ao tráfico de drogas de André do Rap, apontado como uma das principais lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital).