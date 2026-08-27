Um homem apontado pela polícia como integrante do círculo de confiança de André do Rap foi preso nesta quinta-feira (27). Wellington Araújo de Jesus, de 43 anos, era procurado pela Justiça e foi localizado durante uma ação policial.
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Em Guarujá, no litoral de São Paulo, Wellington foi encontrado no bairro de Vicente de Carvalho. Segundo a polícia, ele atuava na gerência de parte dos negócios ligados ao tráfico de drogas de André do Rap, apontado como uma das principais lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital).
No momento da abordagem, Wellington teria apresentado um documento falso em nome de “André Luis Santos dos Santos”. De acordo com as informações policiais, a identidade era utilizada para esconder o nome verdadeiro.
Homem tinha mandado de prisão definitivo
Contra Wellington havia um mandado de prisão definitiva expedido pela 5ª Vara Federal de Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em outubro de 2025.
A ordem judicial foi emitida após uma condenação definitiva e determina o cumprimento da pena em regime fechado.
Segundo o mandado, Wellington foi condenado com base no artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do tráfico de drogas. Ainda restariam 8 anos e 9 meses de pena a serem cumpridos.
Preso é conhecido como “Gordo”
De acordo com a polícia, Wellington também é conhecido pelo apelido de “Gordo” e seria parceiro de André do Rap.
O documento judicial aponta que Wellington é natural do Guarujá e tinha como endereço registrado um imóvel na região de Vicente de Carvalho, onde acabou localizado pelas equipes policiais.
Após a prisão, as equipes continuaram em diligências na região. O caso segue sob investigação das autoridades responsáveis.