Uma mulher de 79 anos morreu após ser atropelada na tarde desta quarta-feira (27). Outras duas pessoas também foram atingidas no acidente e precisaram ser levadas para um hospital.

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Em Santos, no litoral de São Paulo, o atropelamento aconteceu por volta das 16h, na Rua Tolentino Filgueiras. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.