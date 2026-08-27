Uma mulher de 79 anos morreu após ser atropelada na tarde desta quarta-feira (27). Outras duas pessoas também foram atingidas no acidente e precisaram ser levadas para um hospital.
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Em Santos, no litoral de São Paulo, o atropelamento aconteceu por volta das 16h, na Rua Tolentino Filgueiras. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.
A vítima de 79 anos foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Santos. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu aos ferimentos.
As outras duas vítimas, uma mulher e um homem, também foram levadas para a Santa Casa por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde delas.
Motorista também precisou de atendimento
O condutor do veículo envolvido no atropelamento passou mal após o acidente. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital São Lucas.
As circunstâncias do atropelamento ainda serão investigadas pelas autoridades. A apuração deverá esclarecer como ocorreu o acidente e as causas que levaram às colisões.