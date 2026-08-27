27 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Mulher de 79 anos morre atropelada após motorista passar mal

Por Da Redação | Santos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Mulher de 79 anos morre atropelada após motorista passar mal
Mulher de 79 anos morre atropelada após motorista passar mal

Uma mulher de 79 anos morreu após ser atropelada na tarde desta quarta-feira (27). Outras duas pessoas também foram atingidas no acidente e precisaram ser levadas para um hospital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Santos, no litoral de São Paulo, o atropelamento aconteceu por volta das 16h, na Rua Tolentino Filgueiras. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

A vítima de 79 anos foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Santos. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu aos ferimentos.

As outras duas vítimas, uma mulher e um homem, também foram levadas para a Santa Casa por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde delas.

Motorista também precisou de atendimento

O condutor do veículo envolvido no atropelamento passou mal após o acidente. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital São Lucas.

As circunstâncias do atropelamento ainda serão investigadas pelas autoridades. A apuração deverá esclarecer como ocorreu o acidente e as causas que levaram às colisões.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários