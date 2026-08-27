O interrogatório do tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi adiado pela segunda vez. O depoimento, que ocorreria nesta sexta-feira (28), foi remarcado para 8 de setembro.

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Em São Paulo, a audiência será realizada no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste. A defesa solicitou a nova alteração porque aguarda a inclusão de um laudo suplementar no processo.