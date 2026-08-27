A tia de Samylle Valentina Borba Ramiro, de 4 anos, foi presa preventivamente nesta quinta-feira (27), após a morte da menina, que apresentava sinais de violência. A mulher é investigada no caso, embora a Polícia Civil não atribua a ela, até o momento, a prática das agressões.

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Em Porto Alegre, o mandado contra Eduarda Beatriz Costa Ramiro foi cumprido por volta das 10h. O companheiro dela, Nicolas Gabriel Almeida Staubus, de 22 anos, já estava preso preventivamente. Ele é investigado pela morte da criança.