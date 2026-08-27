Um ex-policial civil foi preso após ser apontado como suspeito de participar de uma sequência de ataques a tiros contra motoristas na zona leste. Ao menos três ocorrências com características semelhantes foram registradas entre terça-feira (25) e quarta-feira (26).
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Em São Paulo, o caso de maior repercussão envolveu um casal que estava em uma Chevrolet Tracker na Rua Sinanduva, na Vila Marieta, na manhã de quarta-feira. Reginaldo Santana Nunes e Taíz Angélica Bandoni Nunes foram surpreendidos por disparos enquanto trafegavam pela via e buscaram ajuda em uma base da Polícia Militar.
Os dois ficaram feridos. Reginaldo foi atingido na coxa direita e no antebraço, enquanto Taíz levou um tiro na mão direita e precisaria passar por cirurgia. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, nenhum dos dois corria risco de morte.
Ataques aconteceram em menos de 24 horas
As investigações apontam que outros dois episódios semelhantes ocorreram na região leste da capital. Os casos foram registrados na Vila Matilde e na Penha, envolvendo veículos que teriam sido abordados por um carro escuro.
A primeira ocorrência aconteceu na manhã de terça-feira (25), por volta das 9h14, no Viaduto da Vila Matilde, próximo ao acesso à Radial Leste.
Uma engenheira que dirigia um Hyundai Creta relatou que um veículo teria se aproximado pelo lado direito e realizado cinco disparos. Apesar dos tiros, ela não foi atingida.
Cerca de 35 minutos depois, por volta das 9h50, outro ataque foi registrado na Estrada Velha da Penha. Um casal de aposentados estava em um Honda City quando o veículo teria sido alvejado.
Um dos disparos atingiu a perna da mulher. O caso foi registrado na Rua Tenente Gelas.
Horas depois, na manhã de quarta-feira, ocorreu o ataque contra Reginaldo e Taíz, na Vila Marieta.
Ex-policial foi preso com arma
O suspeito foi detido em flagrante e, segundo as informações do caso, estava com uma pistola calibre .40, munições e um simulacro de fuzil.
A investigação agora tenta confirmar se o homem é responsável pelos três ataques. As ocorrências foram tratadas como tentativas de homicídio.
De acordo com a apuração policial, o suspeito havia sido desligado da Polícia Civil após não ser aprovado no período probatório.
A polícia também busca esclarecer a motivação dos ataques e verificar se houve algum vínculo entre as vítimas. No caso do casal da Vila Marieta, Reginaldo e Taíz afirmaram inicialmente que não tinham problemas com outras pessoas e não sabiam explicar o motivo dos disparos.
O ex-policial permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.