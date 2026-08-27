Um ex-policial civil foi preso após ser apontado como suspeito de participar de uma sequência de ataques a tiros contra motoristas na zona leste. Ao menos três ocorrências com características semelhantes foram registradas entre terça-feira (25) e quarta-feira (26).

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Em São Paulo, o caso de maior repercussão envolveu um casal que estava em uma Chevrolet Tracker na Rua Sinanduva, na Vila Marieta, na manhã de quarta-feira. Reginaldo Santana Nunes e Taíz Angélica Bandoni Nunes foram surpreendidos por disparos enquanto trafegavam pela via e buscaram ajuda em uma base da Polícia Militar.