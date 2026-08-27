Um adolescente de 14 anos foi apreendido após matar o próprio irmão, de 21 anos, durante uma discussão na noite desta quarta-feira (26). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
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O crime aconteceu no bairro de Perus, na zona norte de São Paulo. Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, os dois irmãos moravam com outros familiares em uma residência na Rua das Papoulas, no Recanto dos Humildes.
De acordo com o relato dos agentes que atenderam a ocorrência, a discussão entre os irmãos terminou em agressão. Antes do ataque, o jovem de 21 anos teria dado um tapa no rosto do adolescente.
Na sequência, o garoto de 14 anos usou uma faca para atingir o irmão. O local exato do ferimento ainda deverá ser esclarecido durante a investigação.
Outro irmão presenciou a ocorrência. A vítima foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas morreu devido à gravidade dos ferimentos.
Adolescente foi apreendido após morte do irmão
A GCM apreendeu a faca apontada como instrumento utilizado no crime. O objeto deverá passar por perícia.
O adolescente foi levado inicialmente ao 33º Distrito Policial, responsável pelo registro da ocorrência. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da discussão e a dinâmica do crime.
Uma das versões que ainda será apurada aponta que o desentendimento entre os irmãos poderia ter começado por causa de uma mulher. A informação, no entanto, ainda não havia sido confirmada oficialmente.
A vítima, de 21 anos, era pai e deixa um filho pequeno. O adolescente de 14 anos é o caçula de uma família formada por nove irmãos.
O que acontece com adolescente apreendido
Por ter 14 anos, o adolescente não responde criminalmente da mesma forma que um adulto. O caso deverá seguir os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com encaminhamento à Justiça.
A autoridade judicial poderá determinar a aplicação de medidas socioeducativas. A internação em unidade da Fundação Casa é uma das possibilidades previstas na legislação, dependendo da decisão da Justiça e da análise do caso.