Um adolescente de 14 anos foi apreendido após matar o próprio irmão, de 21 anos, durante uma discussão na noite desta quarta-feira (26). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O crime aconteceu no bairro de Perus, na zona norte de São Paulo. Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, os dois irmãos moravam com outros familiares em uma residência na Rua das Papoulas, no Recanto dos Humildes.