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MONTANHA

Campos do Jordão recebe etapa de esportes de montanha em outubro

Por Marcos Eduardo Carvalho | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Campos do Jordão recebe etapa de esportes de montanha em outubro
Campos do Jordão recebe etapa de esportes de montanha em outubro

Campos do Jordão receberá nos dias 17 e 18 de outubro a quinta edição consecutiva da WTR Campos do Jordão. A competição reunirá atletas em provas de Trail Run, Mountain Bike e Duathlon, além de atividades voltadas às crianças.

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A etapa será realizada na Serra da Mantiqueira e terá como ponto de concentração a Praça Pinho Bravo, onde será montada a arena do evento. Os percursos passarão por áreas de montanha da região, incluindo o Pico do Imbiri, um dos pontos de maior altitude do município.

Provas terão diferentes distâncias

No Trail Run, os atletas poderão disputar quatro percursos. As opções serão Short, com 6 quilômetros, Mid, com 19 km, Long, com 36 km, e Ultra, com 48 km.

As provas de Mountain Bike serão divididas entre as categorias Light, com percurso de 28 km, e Pro, com 56 km.

O evento também terá disputas de Duathlon, nos formatos Short & Pro e Mid & Light. A programação inclui ainda a Kids Race, destinada ao público infantil.

A etapa de Campos do Jordão será a segunda prova Ultra da temporada e distribuirá 10 mil pontos para o ranking da competição nas modalidades Trail Run e Mountain Bike.

Cidade recebe atletas de diferentes regiões

Campos do Jordão volta a receber a competição em uma região marcada pela prática de atividades esportivas em áreas de montanha. Os atletas percorrerão trechos da Serra da Mantiqueira, em provas que combinam diferentes distâncias e modalidades.

O diretor da competição, Rodrigo Isaac, afirmou que a etapa busca reunir atletas da cidade e de outros municípios da região.

“Campos do Jordão tem uma característica muito especial para a WTR. É uma região que reúne montanha, natureza, turismo e uma comunidade cada vez mais conectada aos esportes outdoor. Queremos que atletas de Campos e de toda a região da Mantiqueira aproveitem essa proximidade para viver a experiência”, afirmou.

A arena do evento também terá programação destinada ao público e aos acompanhantes dos atletas, com espaços de alimentação, atividades para crianças e apresentações durante o fim de semana.

As inscrições para a WTR Campos do Jordão estão abertas. A programação completa e as informações sobre as modalidades estão disponíveis nos canais oficiais da competição.

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