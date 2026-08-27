Campos do Jordão receberá nos dias 17 e 18 de outubro a quinta edição consecutiva da WTR Campos do Jordão. A competição reunirá atletas em provas de Trail Run, Mountain Bike e Duathlon, além de atividades voltadas às crianças.

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A etapa será realizada na Serra da Mantiqueira e terá como ponto de concentração a Praça Pinho Bravo, onde será montada a arena do evento. Os percursos passarão por áreas de montanha da região, incluindo o Pico do Imbiri, um dos pontos de maior altitude do município.

Provas terão diferentes distâncias