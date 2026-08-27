Três pessoas foram presas em flagrante durante uma ação da Polícia Civil no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Segundo a corporação, o imóvel investigado era utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes, conhecido no meio policial como “casa bomba”.
A ocorrência foi registrada na rua Aurora Guimarães Segolim, poucas horas depois de outra ação conduzida por policiais do 3º Distrito Policial na cidade.
De acordo com a Polícia Civil, a equipe recebeu informações de que a residência estaria sendo usada para guardar drogas e foi até o endereço para verificar a denúncia.
Durante a aproximação, os investigadores perceberam uma sacola sendo jogada sobre o telhado do imóvel. O material foi recolhido e, conforme a polícia, continha grande quantidade de entorpecentes.
Na sequência, os agentes fizeram buscas na casa e localizaram mais drogas. Ao todo, foram apreendidos quase três quilos de entorpecentes de diferentes tipos, já separados e embalados em porções que, segundo a investigação, estariam prontas para a venda.
Os policiais também recolheram um simulacro de arma de fogo, celulares e anotações que podem estar relacionadas à movimentação financeira do tráfico.
As três pessoas encontradas no imóvel foram levadas à delegacia e autuadas, em tese, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência também considerou uma possível causa de aumento de pena por causa da proximidade da residência com escolas e uma unidade de saúde.
Os suspeitos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.
A ação aconteceu no mesmo dia em que o 3º Distrito Policial realizou a Operação Vanish, voltada à investigação de furtos de veículos, desmanche e receptação de peças. Na operação, outras duas pessoas foram presas.
Com isso, cinco pessoas foram detidas em ações da Polícia Civil realizadas ao longo do dia em São José dos Campos.
As investigações sobre o imóvel, a origem das drogas e a eventual participação de outras pessoas continuam.