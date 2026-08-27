Três pessoas foram presas em flagrante durante uma ação da Polícia Civil no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Segundo a corporação, o imóvel investigado era utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes, conhecido no meio policial como “casa bomba”.

A ocorrência foi registrada na rua Aurora Guimarães Segolim, poucas horas depois de outra ação conduzida por policiais do 3º Distrito Policial na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe recebeu informações de que a residência estaria sendo usada para guardar drogas e foi até o endereço para verificar a denúncia.