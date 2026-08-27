Depois de vencer o Praia Grande por 3 sets a 0 na estreia do Campeonato Paulista, o Vôlei São José volta à quadra nesta sexta-feira (28) para iniciar a disputa da Copa São José de Voleibol.
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A competição será realizada em São José dos Campos entre sexta-feira e domingo (30), reunindo também Minas, Goiás Vôlei e Montes Claros. As quatro equipes estarão na próxima edição da Superliga masculina.
O time joseense abre o torneio às 16h, contra o Montes Claros. No sábado (29), enfrenta o Goiás, às 18h. A última partida será no domingo, também às 18h, diante do Minas.
Torneio terá três dias de jogos
A Copa São José será disputada no formato de todos contra todos, com duas partidas por dia. Os jogos serão realizados às 16h e às 18h.
A entrada será gratuita, mas o público deverá fazer a reserva antecipadamente. Uma única reserva dá acesso aos dois jogos programados para o dia escolhido. Para acompanhar partidas em outras datas, será necessário realizar uma nova reserva.
A doação de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade será opcional. O estacionamento do MIC (Museu Interativo de Ciências) também estará disponível gratuitamente, conforme a capacidade do local.
Busca por ritmo de jogo
Para o técnico Flávio Tavares, a competição será uma oportunidade para a equipe ganhar sequência antes da continuidade da temporada.
“É um campeonato muito importante para criarmos um ritmo como equipe. Nós tivemos um grande tempo de treinamento, mas poucos jogos preparatórios para o Paulista, então precisamos ganhar ritmo de jogo. A Copa será fundamental para criarmos este tipo de entrosamento e refino técnico”, afirmou.
O treinador também disse que o torneio servirá como parâmetro para avaliar o estágio do elenco neste início de temporada.
“Vamos entrar para brigar pelo título. Sabemos das dificuldades, do outro lado tem grandes times que vão jogar a Superliga, mas é um grande teste para sabermos em qual nível estamos neste momento”, disse.
Sobre a entrada gratuita, Flávio Tavares espera que a competição também aproxime novos torcedores do voleibol e do time joseense.
“O voleibol em si já atrai um grande público porque traz a família para o ginásio. Esperamos que tenhamos um bom público no Teatrão e também que consigamos atrair novos torcedores de outras regiões”, afirmou.
Jogos da Copa São José de Vôlei
Sexta-feira (28)
16h – Vôlei São José x Montes Claros
18h – Minas x Goiás Vôlei
Sábado (29)
16h – Montes Claros x Minas
18h – Vôlei São José x Goiás Vôlei
Domingo (30)
16h – Goiás Vôlei x Montes Claros
18h – Vôlei São José x Minas
Ingressos
A entrada é gratuita, mediante reserva antecipada para cada dia de competição.
1º dia – 28 de agosto: Ingressos para os jogos de sexta-feira
2º dia – 29 de agosto: Ingressos para os jogos de sábado
3º dia – 30 de agosto: Ingressos para os jogos de domingo