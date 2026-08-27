Depois de vencer o Praia Grande por 3 sets a 0 na estreia do Campeonato Paulista, o Vôlei São José volta à quadra nesta sexta-feira (28) para iniciar a disputa da Copa São José de Voleibol.

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A competição será realizada em São José dos Campos entre sexta-feira e domingo (30), reunindo também Minas, Goiás Vôlei e Montes Claros. As quatro equipes estarão na próxima edição da Superliga masculina.