27 de agosto de 2026
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PREFEITURA

Servidores de Taubaté não terão mais plano da Santa Casa

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/OVALE
A Santa Casa Saúde, de São José dos Campos, comunicou à Prefeitura de Taubaté que não irá renovar o contrato referente ao plano de saúde oferecido aos servidores municipais
A Santa Casa Saúde, de São José dos Campos, comunicou à Prefeitura de Taubaté que não irá renovar o contrato referente ao plano de saúde oferecido aos servidores municipais

Sem plano
A Santa Casa Saúde, de São José dos Campos, comunicou à Prefeitura de Taubaté que não irá renovar o contrato referente ao plano de saúde oferecido aos servidores municipais.

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Comunicado
"A Prefeitura esclarece que os repasses financeiros previstos no contrato estão em dia. Ainda assim, a operadora optou pela não renovação do vínculo. O contrato permanecerá vigente até 18 de setembro de 2026. Após essa data, a Santa Casa Saúde deixará de integrar as opções de planos disponibilizadas pela administração municipal", afirmou a Prefeitura, em comunicado encaminhado aos servidores nessa quarta-feira (26).

Sem comentários
Questionada pela coluna nessa quinta-feira (27), a Santa Casa Saúde informou que não iria se manifestar sobre o caso.

Alternativas
Com o fim do contrato com a Santa Casa, os servidores terão apenas duas opções: a NotreDame e a Unimed.

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