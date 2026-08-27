Sem plano
A Santa Casa Saúde, de São José dos Campos, comunicou à Prefeitura de Taubaté que não irá renovar o contrato referente ao plano de saúde oferecido aos servidores municipais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Comunicado
"A Prefeitura esclarece que os repasses financeiros previstos no contrato estão em dia. Ainda assim, a operadora optou pela não renovação do vínculo. O contrato permanecerá vigente até 18 de setembro de 2026. Após essa data, a Santa Casa Saúde deixará de integrar as opções de planos disponibilizadas pela administração municipal", afirmou a Prefeitura, em comunicado encaminhado aos servidores nessa quarta-feira (26).
Sem comentários
Questionada pela coluna nessa quinta-feira (27), a Santa Casa Saúde informou que não iria se manifestar sobre o caso.
Alternativas
Com o fim do contrato com a Santa Casa, os servidores terão apenas duas opções: a NotreDame e a Unimed.