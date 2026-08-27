27 de agosto de 2026
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Neraide morre aos 83 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Pixabay
Neraide morre aos 83 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Neraide morre aos 83 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC — 28/08/2026, às 14h

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JUSSARA CAMPOS FERNANDES DE OLIVEIRA

Idade: 46 anos
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório: Urbam Sala 5 — 27/08/2026, das 22h às 13h

Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 28/08/2026, às 13h

JACINTA DOS SANTOS GOMES BATISTA

Idade: 56 anos
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 28/08/2026, às 11h

FAUSTINO ANTONIO DE OLIVEIRA

Idade: 76 anos
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 28/08/2026, às 10h30

FRANCISCA LEONARDA DE SOUZA

Idade: 84 anos
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório: Memorial Bom Retiro

Sepultamento: Cem. Memorial Bom Retiro/SJC — 28/08/2026, às 9h

ABELARDO GOMES GUTTIERREZ

Idade: 81 anos
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório: Igreja

Sepultamento: Cemitério Municipal de Agudos/SP — 27/08/2026, às 22h

GABRIELA SILVA BISSON

Idade: 52 anos
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 27/08/2026, às 17h

ODAIR CRISPIM DOS SANTOS

Idade: 55 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 16h30

LUIZ GERALDO DE MELLO

Idade: 95 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 16h30

MARIA ZELIA DE LIMA

Idade: 74 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 16h

OLIVIO BATISTA DA SILVA

Idade: 66 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Igreja São Francisco Xavier

Sepultamento: Cemitério Mun. de São Francisco Xavier/SJC — 27/08/2026, às 15h

MARIA DAS GRAÇAS ALVES MACHADO

Idade: 74 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Urbam Sala 4 — 27/08/2026, das 7h às 15h

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 15h

MARIA APARECIDA NUNES

Idade: 76 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 15h

TEREZINHA MARIA DA SILVA FERNANDES LIMA

Idade: 76 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Urbam Sala 5 — 27/08/2026, das 8h30 às 14h30

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 14h30

MARILZA SANTOS

Idade: 79 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 14h30

MARCILIO LEITE JUNIOR

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Não informado

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 14h

TERESINHA MARIA DA COSTA ZAGO

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/08/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 14h

MARIA DE LOURDES CORRÊA

Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo), Centro/SJC — 27/08/2026, às 13h30

JOSE LUIZ FERREIRA SOBRINHO

Idade: 86 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC — 27/08/2026, às 11h

JOANA TELES ARAÚJO

Idade: 92 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 27/08/2026, às 11h

CHUITI ANDO

Idade: 84 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Direto

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 10h

CÉLIA MARIA DA ROCHA CARDOSO

Idade: 60 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Urbam Sala 3 — 26/08/2026, das 19h às 10h

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 10h

DOMINGOS SEBASTIÃO HILARIO

Idade: 77 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 10h

EUNICE MARIA PEREIRA VALENTIM

Idade: 72 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Urbam Sala 6 — 26/08/2026, das 17h às 9h30

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 9h30

BRUNO SALVADOR

Idade: 74 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Urbam Sala 2 — 26/08/2026, das 16h30 às 8h30

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 8h30

EDIR MARIA GUIMARÃES DE SOUZA

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 26/08/2026

Velório: Urbam Sala 5 — 27/08/2026, das 1h30 às 8h

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 8h

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