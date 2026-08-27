Idade: 83 anos
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC — 28/08/2026, às 14h
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JUSSARA CAMPOS FERNANDES DE OLIVEIRA
Idade: 46 anos
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório: Urbam Sala 5 — 27/08/2026, das 22h às 13h
Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 28/08/2026, às 13h
JACINTA DOS SANTOS GOMES BATISTA
Idade: 56 anos
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 28/08/2026, às 11h
FAUSTINO ANTONIO DE OLIVEIRA
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 28/08/2026, às 10h30
FRANCISCA LEONARDA DE SOUZA
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cem. Memorial Bom Retiro/SJC — 28/08/2026, às 9h
ABELARDO GOMES GUTTIERREZ
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório: Igreja
Sepultamento: Cemitério Municipal de Agudos/SP — 27/08/2026, às 22h
GABRIELA SILVA BISSON
Idade: 52 anos
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 27/08/2026, às 17h
ODAIR CRISPIM DOS SANTOS
Idade: 55 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 16h30
LUIZ GERALDO DE MELLO
Idade: 95 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 16h30
MARIA ZELIA DE LIMA
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 16h
OLIVIO BATISTA DA SILVA
Idade: 66 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Igreja São Francisco Xavier
Sepultamento: Cemitério Mun. de São Francisco Xavier/SJC — 27/08/2026, às 15h
MARIA DAS GRAÇAS ALVES MACHADO
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Urbam Sala 4 — 27/08/2026, das 7h às 15h
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 15h
MARIA APARECIDA NUNES
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 15h
TEREZINHA MARIA DA SILVA FERNANDES LIMA
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Urbam Sala 5 — 27/08/2026, das 8h30 às 14h30
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 14h30
MARILZA SANTOS
Idade: 79 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 14h30
MARCILIO LEITE JUNIOR
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 14h
TERESINHA MARIA DA COSTA ZAGO
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/08/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 14h
MARIA DE LOURDES CORRÊA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo), Centro/SJC — 27/08/2026, às 13h30
JOSE LUIZ FERREIRA SOBRINHO
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC — 27/08/2026, às 11h
JOANA TELES ARAÚJO
Idade: 92 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 27/08/2026, às 11h
CHUITI ANDO
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 10h
CÉLIA MARIA DA ROCHA CARDOSO
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Urbam Sala 3 — 26/08/2026, das 19h às 10h
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 10h
DOMINGOS SEBASTIÃO HILARIO
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 10h
EUNICE MARIA PEREIRA VALENTIM
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Urbam Sala 6 — 26/08/2026, das 17h às 9h30
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 9h30
BRUNO SALVADOR
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Urbam Sala 2 — 26/08/2026, das 16h30 às 8h30
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 27/08/2026, às 8h30
EDIR MARIA GUIMARÃES DE SOUZA
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 26/08/2026
Velório: Urbam Sala 5 — 27/08/2026, das 1h30 às 8h
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 27/08/2026, às 8h