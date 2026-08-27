Miguel, de 10 anos, que havia sido dado como desaparecido em São José dos Campos, foi encontrado e está em segurança nesta quinta-feira (27). O menino estava acompanhado da mãe no 3º DP (Distrito Policial) da cidade, onde a ocorrência está sendo tratada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A informação foi confirmada pelo investigador de polícia Alexandre Silva, que gravou um vídeo diretamente da delegacia para esclarecer a situação e pedir que as publicações sobre o suposto desaparecimento sejam interrompidas.
Segundo o investigador, Miguel está na unidade policial acompanhado da mãe e não foi sequestrado. Ele explicou que o caso envolve uma questão de âmbito familiar, que está sendo resolvida na delegacia.
“Ele não está desaparecido, ele está aqui na delegacia. Eu estou com ele e com a mãe dele aqui”, afirmou Silva.
O menino havia sido procurado pela família depois de desaparecer por volta das 21h30 de quarta-feira (26), no bairro Jardim Colonial, próximo ao supermercado Nagumo. Na ocasião, informações sobre o desaparecimento foram divulgadas nas redes sociais na tentativa de ajudar a localizá-lo.
Após a localização, familiares agradeceram às pessoas que compartilharam as informações e ajudaram nas buscas, mas fizeram um pedido para que as publicações antigas não sejam mais compartilhadas.
A orientação também foi reforçada pelo investigador. Segundo ele, a divulgação contínua da imagem de Miguel pode fazer com que uma informação que já não corresponde à situação atual continue circulando.