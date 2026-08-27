Miguel, de 10 anos, que havia sido dado como desaparecido em São José dos Campos, foi encontrado e está em segurança nesta quinta-feira (27). O menino estava acompanhado da mãe no 3º DP (Distrito Policial) da cidade, onde a ocorrência está sendo tratada.

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A informação foi confirmada pelo investigador de polícia Alexandre Silva, que gravou um vídeo diretamente da delegacia para esclarecer a situação e pedir que as publicações sobre o suposto desaparecimento sejam interrompidas.