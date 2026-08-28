O Fórum OVALE Taubaté#400 será realizado nesta sexta-feira (28), em Taubaté, com o objetivo de resgatar a história da cidade, entender os desafios atuais e discutir as escolhas que podem definir o futuro da cidade. O evento reúne representantes dos setores público, empresarial, acadêmico e da sociedade.

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O evento começa às 8h30, com um welcome coffee, e terá uma programação que combina debates sobre a trajetória histórica do município, perspectivas para a indústria, novas tecnologias e o futuro da educação.